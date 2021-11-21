中醫教立冬3大養生法則　要早睡晚起　不宜流太多汗免失陽氣

文：註冊中醫師何慧欣

立冬是代表正式踏入冬季的第一個節氣，代表冬天來到了。從秋天轉變成冬天，秋天是收成的季節，而冬天就是封藏的季節了，以下為大家介紹有關立冬開始的冬季養生原則！冬天，是萬物閉藏的季節，引述中醫經典《黃帝內經》冬三月的養生原則，我們應該注意陽氣內守。



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立冬開始後，我們應盡量避免活動過度汗出，讓肌膚的腠理打開，令陽氣外洩。如果我們遵從冬天萬物閉養養生的法則，則可以預防春天身體發生病變。冬天應該多進食黑色食物！3類體質人士適合不同的進補食療。

冬天，在中醫五行學說中屬水，五色為黑，與腎氣相應。所謂醫食同源，建議在日常生活中多攝取黑色的補腎食物。

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1.體質陰虛人士



陰虛人士、容易有虛火、口乾、生口瘡、便秘之人士，適宜涼補，可多食以下兩款食材：

桑椹子：

性微寒，味甘酸。入心、肝、腎經

功效：

滋陰補血、生津潤燥、烏髮

桑椹子有黑白兩種，白桑椹味甜，糖分較高，黑桑椹，富含花青素更多，維生素E很高，也富含維生素A，是抗氧化、抗自由基的「聖果」。脾胃虛寒或易腹瀉者忌吃。

黑豆：

性平、味甘。歸肝、腎經。

功效：養血平肝、補腎利水、烏髮、活血化瘀

黑豆，生用清熱，炒後性溫，蘊含大豆異黃酮成分，幫助預防骨質疏鬆。黑豆中含豐富葉酸，是準備懷孕，或懷孕婦女都非常適合的食材。

2.體質平和人士



體質平和之人士，可以平補，多食以下兩款食材：

黑杞子：

性平，味甘。入肝、腎經

功效：補腎益精、護肝明目

黑杞子也蘊含豐富的花青素，是強效抗氧化劑，同時也有良好的明目作用。

黑芝麻：

味甘，性平。入肝、腎、肺經。

功效：滋補肝腎，潤腸通便。

黑芝麻含有豐富的不飽和脂肪酸、維生素E等，除了幫助滋潤腸道，皮膚也可以變得滋潤有光澤。

中醫指黑色食物補腎，適合秋冬昤節，並可按不同體質食不同的黑色食物進補。（VCG）

3.陽虛體質人士



陽虛體質，容易怕冷、食少納呆，容易腹瀉之人士，適合溫補，可多食以下兩款食材：

黑糯米：

性味甘溫、入脾腎肺經。

功效：滋陰補腎、補中益氣。

黑糯米、黑芝麻和桑葚子同煮湯品，對滋陰補腎烏髮有奇效。黑糯米含有豐富的維生素B群，而且含有豐富的鈣、鐵等，有很好的養血效果。對於授乳媽媽的產後調理，服用黑糯米粥，可以滋補產後血少缺乳，也有利於母乳的分泌。黑糯米黏滯不易消化，不適宜進食過量。

黑棗：

性溫味甘。入脾、胃經。

功效：補益氣血，滋補肝腎。

黑棗除了補腎作用外，還含豐富的膳食纖維，對潤腸通便有幫助。而且黑棗含有果膠，可以幫助減少膽固醇的吸收。黑棗糖分含量比較高，高血糖人士需要注意不要過量進食。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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