愛靚唔愛命｜長期着高跟鞋影響健康　小腿變粗仲會引致坐骨神經痛

文：高燒編輯

高跟鞋一直令各位女士又愛又恨，因為它可以令雙腳變得更加修長，但長期穿高踭鞋或引發一系列的痛症問題，Gofever高燒邀請了劉誠醫生為大家暢談有關高跟鞋的健康問題，原來長期穿高跟鞋除了會導致小腿變粗外，更有機會引致拇指外翻甚至坐骨神經痛等問題！到底醫生會否建議大家穿高跟鞋呢？



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長期穿高跟鞋會導致小腿變粗？

劉醫生表示，如果經常穿着高跟鞋，需要不斷踮起雙腳，的確有機會令小腿肚位置變粗。而坊間經常被談及的「甲組腳」問題，則屬於肌肉問題，為免加劇甲組腳問題，他建議大家盡量不要穿高跟鞋。不少女士都關注如何可以改善甲組腳問題，劉醫生表示，如果經常穿着高跟鞋，需要不斷踮起雙腳，的確有機會令小腿肚位置變粗。而坊間回應指，目前可以透過打肉毒桿菌方法，放鬆小腿肌肉，改善甲組腳問題，但他提醒，由於肉毒桿菌只能維持約3個月時間便會自然流失，屆時小腿肌肉可能會重新回復正常狀態。

高跟鞋有機會引致拇指外翻甚至坐骨神經痛！

除了令小腿變粗，原來長期穿高跟鞋更會影響健康！劉醫生指，部分人因長期穿高跟鞋而導致坐骨神經痛，亦有不少人會出現拇指外翻問題。他解釋，市面有不少高跟鞋是尖頭鞋，當穿上鞋後，會令整個人向前傾，腳部壓力集中在鞋頭位置，未能平均分配壓力，長遠影響下會令支撐拇趾及第一蹠骨的韌帶鬆弛，導致骨骼移位及傾斜，形成拇指外翻。劉醫生續指，如拇指外翻情況嚴重，部分患者在走路時已經開始疼痛，甚至需要進行手術。至於情況較輕微患者，可以透過物理治療訓練肌肉，避免情況惡化。

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