2歲女餵5個月大BB食栗子鯁喉　的哥逆線超車7分鐘送院　結局暖心

給5個月大的寶寶吃栗子？內地日前發生1宗驚險小童吞嚥事故，1名只有2歲的女童，餵5個月大的弟弟吃原粒栗子，小寶寶一吃下去，栗子即卡在喉嚨，媽媽見狀想將栗子取出，未料愈卡愈深，栗子殼還割傷寶寶喉嚨致流血。媽媽馬上坐的士送兒子入院，豈料遇上下班繁忙時間，路面交通擠塞，的士司機見情況危急，逆線瘋狂超車，在7分鐘內抵達醫院，令孩子及時獲救。網民擔心司機會被扣很多分，一度在網上「眾籌分數」相助，幸好當地交警最終決定不予處罰。不過，許多網民事後批評為何父母會讓2歲女童餵5個月大的嬰兒吃栗子，「這可是家長自己的責任」。



內地1名2歲大女童餵5個月大的弟弟吃連殼栗子，結果到栗子卡在喉嚨，孩子情況危急，媽媽立即坐的士趕赴醫院。（微博影片截圖）

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事件發生於本月15日，貴州凱里市1名只有2歲大女童，拿來原粒栗子餵只有5個月大的弟弟吃，弟弟張口吞下馬上卡住喉嚨。楊姓媽媽見狀大驚，想將栗子拿出來，卻反令栗子愈卡愈深，栗子殼更割傷寶寶喉嚨，鮮血從他嘴角流出。媽媽見情況危急，立即抱着兒子乘的士往醫院。

接載母子的的士司機王國興事後受訪時憶述，當時見到小孩嘴巴有血，眼睛都快要閉起來，他看到都非常心急，惟正值下班高峰時間，的士堵在車龍後無法超車，王司機把車開到永豐東路時，索性直接打「雙閃」（危險報警閃光燈）逆線瘋狂超車，成功在7分鐘內將寶寶送到醫院。楊婦下車時還想付車資，王連忙說：「不用了，快點去看醫生，救人要緊。」

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楊婦慌張地抱兒子入院，幸好經及時治療後並無大礙，她之後走到醫院外向王道謝。王司機表示，20年前他的小孩也差點在西江被水沖走，那時有名路過女子出手把溺水的孩子拉回來，故覺得現在他開車救另1個小孩「這是愛心傳遞」。

事後許多網民擔心王司機會被處罰，甚至可能不能再駕駛出租車，隨隨即在網上發起「眾籌分數」給王司機扣分。後來凱里市的交警大隊指，抵扣或眾籌等行為皆不可行，但經多方核查後，王司機的行為是在救助危急病人，其間所產生的違法行為，可以不予處罰。

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司機的善舉被網民爆讚，但許多人質疑孩子父母要負所有責任，「讓嬰兒吃完整的板栗，這家長會帶孩子嗎？」、「言外之意，2歲開始幫爸媽帶孩子了」、「讓2歲孩子手上拿着帶殼板栗這件事本身就很不妥了，她自己都容易誤食卡住，還沒看住讓孩子餵給弟弟了」。但有網民提醒事件不能遷怒於2歲大寶寶，「這可是家長自己的責任」。

（綜合）