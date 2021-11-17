21歲清秀女生患癌　執意捐眼角膜遺愛　彌留之際一個動作惹哭網民

彌留之際仍拼命指住眼睛，去世前她還想着幫助別人！武漢21歲女生歐陽忻怡今年7月生日時，決定在網上簽署器官捐贈協議，家人當時笑稱她談離生死還是太早。未料10月時她確診患上罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞已轉移到頭部擴散，已無法做手術，日子在倒數。忻怡知道癌症患者的器官大多無法捐贈，但仍執着於捐出眼角膜，直到過身前仍不停指住眼睛，希望家人幫她完成遺願。

歐陽忻怡在確診後僅1個月就離世，角膜庫醫生到場時，慨嘆她過身時面容清秀，沒有按常規摘下眼球，而是用環切方式取下眼角膜，已分別移植予3歲男童及43歲女子。網民看完這名善心女生的善舉都無不淚崩動容，「她換了一種方式，繼續愛這世界」。



武漢21歲女生歐陽忻怡，7月生日時簽署器官捐贈協議，沒料到10月確診患癌，其後回天乏術。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人，事件令人動容。（微博圖片）

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內媒報道，今年7月9日，武漢21歲女生歐陽忻怡趁過生日在網上簽署器官捐贈協議，家人當時覺得她太早簽署，生死離她還很遠。8月6日，忻怡異常頭痛，父親陪她到醫院檢查，結果需做開顱手術。她之後病情一度好轉，但突然又急轉直下。去到10月14日，武漢中南醫院的醫生會診後，確診她患了罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞已轉移到頭部擴散，已無法做手術。

父親尊重女兒遺願，代她聯絡角膜庫完成捐贈眼角膜程序。（微博圖片）

忻怡母親向《武漢晚報》憶述，女兒病情惡化時，已知道自己不會康復，記起生日時簽的器官捐贈協議，想到癌症病人許多器官都無法捐贈，便執意一定要捐出一對眼角膜。10月24日晚，她死亡前最後時刻，全身插滿管子，仍不停指住眼睛，希望家人實現她的遺願。

忻怡過身後，父親馬上聯絡角膜庫，武漢市紅十字會普端眼角膜庫醫生表示，他們到場時見到忻怡五官清秀，過身時像睡了一樣，他們沒有按常規將眼球摘下，而是用環切方式取下眼角膜。忻怡捐出的眼角膜，現時已移植予1名患角膜白斑的3歲男童及患角膜皮樣瘤的43歲女子。

忻怡生前像普通女生一樣愛拍照、吃美食和旅行，但她的朋友透露，她一直有捐錢幫助弱勢的習慣，大學一年級開始，她會將用剩的生活費捐到4至5個公益項目。患病前正考慮要去西部支教，並且已經在考取教師資格。

忻怡的母親長期在甘肅工作，爸爸平日工作忙碌，祈怡從少就懂得照顧弟弟及嫲嫲。她和嫲嫲感情很好，家人至今沒有將其死訊告知嫲嫲。可能因為忻怡懂事又堅強，得病以來從沒在家人或朋友面前喊過一聲痛。父母亦決定用行動支持女兒的行事方式，準備仿傚女兒簽署器官捐贈協議，並繼續支付女兒原本捐贈的公益項目，「是女兒教育了我們，她做的事非常有意義，她支援的公益項目我們也會幫她繼續做下去」。

事件令銀網民淚崩，形容忻怡是「人間天使」、「她換了一種方式，繼續愛這世界」、「小天使啊，願你在另一個地方，安好」、「可愛且善良的女孩，走好、「天吶，人間天使」。又希望2個受她幫助的病人，「願他們用你的眼睛帶你看這個美好的世界」。

（綜合）