打工仔驚覺公司看更住豪宅　交租仲貴過份人工　返工只為呢個原因

人不可貌相，穿得平凡的人隨時有幾千萬身家！有網民於討論區發文表示，公司大廈的保安很健談，他經常都會與對方「吹下水」，兩人熟絡後，他驚悉對方原來租住公司附近的豪宅，上班只不過因為悶，想找人聊天，「佢交個租仲多過佢份人工，呢啲咪叫真人不露相，有錢冇掟洗」，他之前曾懷疑對方的勞力士手錶是假貨，現在他相信是貨真價實。



有網民於討論區發文表示，他近日驚悉公司大廈的保安原來租住公司附近的豪宅，上班只不過因為悶，想找人聊天。（《金宵大廈》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於香港討論區以「公司大廈看更真人不露相」為題發文表示，公司大廈的保安很健談，什麼也可以說一餐，他有時會與對方「吹下水」。兩人熟絡後再聊得更深入，他得知對方原來每天走路上班，他問住所在哪，可以走路上班這麼好，怎料對方說了公司附近一個豪宅盤的名稱，令他很驚訝。

樓主續說，本身以為保安是特意找一份近住所的工，但原來也不是，保安說本身住得很遠，但因不想兒子每天載他上班這麼辛苦，因此特意搬出市區租了一間屋，方便上班，他上班只不過因為悶，想找人聊天。樓主驚嘆地說「佢交個租仲多過佢份人工，呢啲咪叫真人不露相，有錢冇掟洗」，他之前曾懷疑保安的勞力士手錶是假貨，現在他相信是貨真價實。

其他網民紛紛表示不驚奇，留言說「我屋苑個保安之前係大陸開電子廠，仲4間添」、「唔好睇小保安員，隨時有錢過你，人哋悶唔想坐公園咋。曾經有保安揸波子返工又有，寶馬都有」、「唔係講笑，好多做保安其實有幾層樓收緊租」、「我以前見過有個校長退休，係豪宅做保安過日神」。