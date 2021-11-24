警察男友常發脾氣影響感情　港女睇《換命真相》後想分手識工程師

不少女生也曾視電影或電視劇中的完美主角為擇偶藍本，有港女於討論區發文，指與警察男友交往約3年，惟近半年對方常因工作壓力向她出氣，相處上也有不同爭執，令她萌生分手念頭。她指近日剛好觀看無綫（TVB）劇集《換命真相》，認為劇中工程師主角非常吸引，不但性格較溫和，職業亦有保障，與警察男友截然不同。



有港女指與警察男友感情出現危機，追劇後被工程師吸引，萌生分手念頭。（《換命真相》劇照）

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該名港女於親子王國討論區發文，指與任職警員的男友於酒吧認識，目前已拍拖3年及同居1年，不過近日感情卻出現危機，「開頭一年幾都相安無事，但係最近半年變咗好多」。港女指，男友近半年來於工作上常常受氣，「俾上司無理取鬧，同級嘅同事但係條件好過佢嘅都成日擺款，例如本來出身私樓或者上面睇佢好嘅同級同事」，回家後則向她出氣，影響兩人關係。

擁有大學學歷的她坦言曾勸男友進修，希望能增加升職機會，但每次談及相關話題也不歡而散，「咁我咪話咁讀下書升職囉，而家升沙展好多都要讀咗內部嘅大學課程先夠爭，點知佢一聽到就又脾氣，問我係咪睇佢唔起」。

她續指有意與男友結婚，自己希望生兒育女但男友不想，而且男友出身自公屋，加上本身學歷不高和年資低，升職或輪候宿舍的機會也較為渺茫，令她不禁擔心兩人的將來，「如果唔生bb咁樣點排宿舍？都要有個地方住㗎，唔通成世租樓，之後佢又發脾氣」。

港女指看過《換命真相》後即被劇中工程師主角吸引，不禁羨慕劇集女主角，甚至萌生分手念頭。（《換命真相》劇照）

剛好近日無綫（TVB）播放劇集《換命真相》，港女看過後即被劇中工程師主角吸引。她追劇後認為工程師比起警察男友不但性格更溫和，事業也更有保障，「工程師至少都叫做中層，唔會成日發另一半脾氣」，不禁羨慕劇集女主角，「見到有工程師男朋友幾幸福幾威」，甚至萌生分手念頭。

帖文引起網民熱議，有網民直斥港女幼稚，竟將電視劇主角視為理想對象，「睇下電視就有異心，你咁幼稚嘅，你幾多歲？」、「如果到時同咗個工程師一齊，睇電視見到同律師一齊好威，咁係咪又分手去搵個律師」、「佢應該係一早頂唔順，趁睇劇先決定分手啫，多個藉口」。

亦有網民認為樓主與男友未能相處與職業無關，建議她考慮清楚再作打算，「一個人的品德同職業冇關，律師醫生背後都可以係衣冠禽獸」、「會唔會發另一半脾氣，主要睇個性，唔一定同職業有關」、「你嘅問題同職業冇關，而係你男朋友脾氣唔好，你包容唔到佢嘅，分手係唯一出路」。