阿媽手機神秘回覆7個表情符號　連登仔：識咗佢幾十年都諗唔明

近年表情符號成為網絡語言，但如何解讀卻很容易引起誤會。有網民在討論區上發文，指日前提醒媽媽天氣轉冷要添衣之後，她只回覆6支旗及1個微笑的心心符號（「🚩🚩🚩🚩🚩🚩🥰」），令網民完全想不明媽媽的意思。留言不斷幫樓主猜測媽媽的意思並有多個答案，例如「旗=K=OK」，但樓主指媽媽的意思原來是「順順順發發發」，所有網民都猜不到正確答案。



樓主收到媽媽以7個表情符號作回應，但他並不明白符號的意思。（GettyImages）

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樓主在連登討論區上發文，問「你哋會唔會睇唔明啲呀爸呀媽Emoji嘅意思」。他指自己跟媽媽說了一句「天氣凍，着多件衫」之後，媽媽就回覆指「🚩🚩🚩🚩🚩🚩🥰」。樓主疑惑地問，除了最後的「🥰」他大約明白之外，「完全唔明前面嗰6支旗點」，「估唔到識咗呀媽幾十年都唔明呀媽講咩」。

網民嘗試幫樓主猜測媽媽的表情符號是什麼意思，並且有以下答案：

‧旗 = K = OK

‧旗都係布，明明哋嘅

‧係隨風飄揚，大風嘅意思

‧係咪即係六出祁山

‧聽你講就奇奇奇奇奇奇

‧旗=大風

‧👌=6

‧6旗 -> 碌K -> OK



樓主其後公布答案，指媽媽的意思原來是「順順順發發發」，直言「點估到」。根據網上資料，「順順順發發發」是長輩常用的祝福語，寓意事情順利。他又提到，曾經見工「衰咗」，媽媽回覆指「😂😂😂」令樓主十分意外，後來才知道媽媽誤會😂的意思是哭。