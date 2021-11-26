網民力數搭港鐵冇品行為　站車門中間、揹背囊撞人　呢樣最乞人憎

繁忙時間乘搭港鐵，在擠迫環境下有少許碰撞在所難免，但若不遵守指示排隊及做出只利己的行為則會讓人很反感。有網民就於討論區發文，列出多項乘港鐵「冇品」行為，包括於月台排隊等候上車時，站在車門中間；揹背囊的人忙着打機不扶着扶手，站不穩致背囊經常撞到旁邊的乘客。其他網民紛紛留言表示有同感，「剩係背囊還好，有啲背囊放入個球拍，球拍桿突出來周圍揈，整到人又唔知」。其中網民又認為車外人不讓車內人先離開車廂最討厭，「車外人不讓車內人出先，嗰啲最乞人憎」。



有網民於討論區發文，列出多項乘港鐵「冇品」行為，包括於月台排隊等候上車時，站在車門中間，不遵守指示在兩旁排隊。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於香港討論區以「搭地鐵冇品行為」為題發文，相信他積了不少怨氣，一次過在帖文細數各種沒品行為，其中包括不滿在月台排隊等候上車時，站在車門中間的人。他指出，中間位是留空讓車上的乘客下車，但他發現愈來愈多人候車時排在中間，「繼續玩電話扮傻」，當車門一開就湧進車廂，在兩旁遵守指示排隊的人反而上不到車。

他又舉例，很多人都會揹背囊上班，但又沒留意到自己的背囊「成半呎厚」，「逼上車之後成個背囊車埋人哋度」，有些人更「極品」，揹着背囊又站不穩，雙手忙着打機不扶實扶手，「個背囊就不停撞擊其他人」。他續說，很多人為有空位看電話，「明明有位都唔行入啲，理得其他人逼死」。

不少有同感的網民紛紛留言表示，「見得多啦！個背囊成呎幾厚，計埋個人，相等於兩個人位，一係被佢撞親，如我坐喺度就俾佢撞面！啲人好自私！扮無知！」、「好多香港人公民意識低，又可能之前蝕過底所以自己都變咗自私精」、「你第一日做香港人？香港人不嬲都係咁架喎」。