阿叔港鐵車廂偷拍斷正　港男拍低證據踢爆　阻止逃走要求當場刪片

「小姐，小姐，有人偷拍你喎！」前日（31日）1名中年大叔疑於港鐵車廂內偷拍，有熱心乘客發現行為，隨即拿出手機拍攝留下證據並當場踢爆。大叔一度企圖於列車到站時趁機逃走，但遭熱心港男捉住，要求即時刪片。事發片段上載至網上引來網民熱議，港男見義勇為的舉動獲得大讚，呼籲大家遇到同類事件亦要伸出援手。



1名中年大叔疑於港鐵車廂內偷拍，有熱心乘客發現行為，隨即拿出手機留下證據並當場踢爆。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

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網上流傳片段，指1名穿藍色恤衫、戴眼鏡的大叔於周日（31日）下午約5時，在港鐵車廂上疑似偷拍女乘客。片中可見，大叔左手持有環保袋，右手拿起手機放到環保袋前，雙手交疊並將鏡頭向住1名坐於車門旁座位的女乘客，其間亦跟隨車廂移動而多次轉身及站近女乘客。

站在旁邊的1名男乘客目擊過程，發現大叔動作有異，懷疑對方偷拍，隨即拍下對方的行為並當場踢爆：「我見你好似錄緊影喎係咪呀？小姐，小姐，有人偷拍你喎！你係咪偷拍緊人呢我想問下？」大叔起初沒有回應，並一度取出手機展示屏幕，男乘客繼續質問：「你唔反駁？我見住你開錄影喎！使唔使報警呀，定係你刪咗佢呀？」

大叔聞言即表示會刪除片段，並打開手機按要求刪除1段短片。剛好這時列車到站開門，大叔企圖落車離去，惟遭男乘客一手阻止：「喂！走啲乜嘢啫，你都未刪完！」狀甚緊張的大叔見未能離開，只好答應「我而家即刻刪晒，唔想報警」，而站於旁邊的另1名男子亦幫口，指同樣留意到大叔的行為，「睇咗你好耐，一上車就見到㗎喇」。

1名男乘客目擊過程，發現大叔動作有異，懷疑對方偷拍，隨即拍下對方的行為並當場踢爆。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

大叔刪片後趁車門仍然打開趕忙離去，見義勇為的男乘客則詢問被偷拍的女子「咁樣你o唔ok？」。片段未有交代女乘客有否報警或作出跟進，男乘客其後將大叔的偷拍過程及對質片段上載至網上，呼籲網民留意相關情況。

網民看過片段也大讚男乘客的義舉，「欣賞樓主盡市民責任」、「搭地鐵真係好多呢啲，好彩有人見義勇為幫手出聲」、「樓主好正義，希望有多啲你呢啲人幫下啲女性」。亦有人認為樓主不應「放生」大叔，反應即時報警，「報警最正確，一來刪除了也可以在垃圾桶取回，二是懲罰都未必改到何況仲放佢走，下次只會更小心而已」。

不過樓主之後回覆，指當時「受害人冇出聲，我做唔到啲咩」，他又慨嘆竟然有不少留言質疑其做法，甚至認為他冤枉大叔，「我都明白香港人嘅冷漠，都唔期望中間有人幫手，但我比較驚訝係原來個阿叔偷拍都有咁多人幫，如果下次再發生呢啲情況，我未必會再係第一個企出嚟喇」。

根據港鐵附例第28H條，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限的情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，否則即屬犯罪，可被判罰款5000元。