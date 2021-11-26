酒後行近高雄愛河變「替死鬼」　樂團主音搖晃走入河喪命死因成謎

位於台灣高雄市的愛河被指是自殺勝地，今年4月地下樂團謎路人主唱小賀，被人發現浮屍在愛河上。現場未發現遺書，其後證實死於溺水，但原因一直成謎。而到了農歷鬼月期間，警方在5日內，從河裏撈起4具屍體，令人不寒而慄。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，為大家詳盡講述與愛河相關的靈異傳聞。



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高雄愛河

高雄愛河近年不太平靜，早前鬼門打開的5天內，發現4具浮屍。警員處理這種案件多抱做好事的心態，讓死者可以回家不用在外漂泊。但在鬼月類似事件接連發生，還是會令人不寒而慄。有在愛河搜救的警員透露，曾在打撈時腳被拉住，甚至還有人被鬼婆婆纏身。

魂斷愛河

地下樂團謎路人主唱小賀在大港開唱後，失蹤3天終在愛河被撈起，遺髒上身赤裸，衣服摺好放在河邊椅子上。警方調查後以自殺結案，但他的母親哭着否認，指兒子性格樂觀不會尋短，用自殺結案是對兒子的二度傷害。小賀母親看閉路電視發現，兒子是一路搖搖晃晃走到愛河邊，然後消失不見，判斷是酒後失足跌落水，他落水前還在岸邊跟一對夫妻聊天，離開時還揮手道別，不像心情憂鬱。

閉路電視還拍到，小賀與友人道別後站在河邊，有名陌生黑衣人走進他的車裡，30秒後小賀走到車子旁，疑似敲車窗，黑衣男似被嚇到立刻將車開走。小賀受驚整個人往後摔倒在地。黑衣男看到小賀摔倒，把車子停下來，但看到小賀爬起來後就離開。受傷的小賀抱頭坐在椅子上休息，然後脫下衣服跟鞋子拍打灰塵，沒多久站起來東歪西倒的走進愛河。

謠傳有些人喝完酒看到河水會突然想下去游，而且是毫無意識的，就是民間俗稱的「抓交替」，一堆離奇溺斃事件都是這樣造成。

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鬼婆婆纏身

有家住台北、有靈異體質的女網友分享，她媽媽到高雄參加員工旅遊，坐船在愛河上開派對，事後被女鬼纏身3個月。某天半夜她正去洗澡，經過媽媽房間時，看到媽媽姿勢側躺，臉向窗戶睡覺，但有個灰藍色的女子背影，附身在她媽媽臀部上，女子跪坐面向窗戶。網友當時想到女鬼是媽媽由外面帶回來的，決定翌日叫媽媽去行天宮「收驚」。

隔天她媽媽收驚後就沒再看到女鬼，網友以為事情解決了。然而，她媽媽身體開始出毛病，最嚴重的情況是耳朵離奇腫得像豬耳朵。3個多月後的某天早上，她起床時看到，有個滿臉皺紋身穿藍紫色背心、戴帽子的鬼婆婆，瞬間衝到媽媽面前後消失不見。後來母女去問城隍爺，才知道那位老婆婆，是從愛河跟着媽媽回台北的。鬼婆婆認識她媽媽，不過不是冤親債主，也不是來要錢，更不是找媽媽幫忙的。問不出答案，網友懶得再問，直接開始誦經祭祀冥府關，結束後再問關聖帝君，確定把鬼婆婆送走。

地上錢不要亂撿

事發於某晚10點多，女網友叫男友從鼓山載她回左營的家。行經愛河之心旁的巷子時，她打電話聯絡姊姊約好一起回家。她講完電話，男友突然煞車，她疑惑問說：「是騎錯路了嗎？」男友說沒有，但卻來個大迴轉騎到一間宮廟前煞車，她看到地上有張摺起來的百元新鈔。女網友有靈異體質，看着地上鈔票感到不適，當男友伸手想撿時，她下意識喊停。男友表示想見到100塊想撿起來，女友便說不要，並用力捏了男友一下。

男友沒撿起便開車離開，但是騎到一半她又感覺不對勁，發現後面似乎有東西在跟蹤。她小聲告訴男友先去找廟，兩人一路上沒說話，其後她感覺跟蹤的惡鬼不見了，就跟男友說不用找廟。

女網友跟姊姊會合後，把這件事告訴姐姐，聽完姐姐也覺得很怪異。當時男友騎的速度很快，為何會看到地上的百元鈔。男友表示當時一看到100元，心中有股衝動，就像那百元鈔是1000萬一樣，直到被女友捏才回過神來。而且在那間宮廟旁，他還發現有３個人躲在角落偷看。女網友感覺像是要轉厄運找替身，那間宮廟看起來也不太正派，上面掛的燈籠發出粉紅色的光，令人覺得心寒。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】