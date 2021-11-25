整容網紅摔倒大破相！雪碧還原事發經過fb曬受傷照「鼻子變這樣」

台灣網紅雪碧近日透露在家摔倒，獨自忍痛就醫，並在facebook發文：「摔倒我整個大破相，撞到腰，要看哪科？」



雪碧最近在家不小心摔倒，她日前曝光受傷照片，一度讓網友已為她被打，後來她也向粉絲們報平安，並透露傷勢：「臉部擦傷（還好鼻子沒歪）右腰部+脊椎挫傷，疼痛到我挺不起腰無法轉身，起立，坐下！只差沒坐輪椅！」

【圖輯】點圖放大瀏覽整容網紅雪碧美照及受傷照👇👇👇

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

【相關圖輯】雪碧微整過程曝光！埋線打肉毒玻尿酸 隔住個芒都覺痛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

雪碧回想起當天事發過程，表示當時自己連褲子、外套都沒好好穿好，也來不及連絡朋友陪伴，獨自急忙到醫院掛急診，還立刻照X光、超聲波，幸好一切無大礙。她在醫院的三小時也想了很多，「想了一些事，人生跑馬燈立馬開始！我的人生做了那麼多事，在為誰而活，大家？我自己？我迷思了！其實，人生是自己做主，再怎麼慘都有人比你慘，好好創造自己的人生，不要被過去牽絆，不是生活跟你過不去，其實是自己跟自己過不去。」

【同場加映】28歲人妻瞞夫割雙眼皮效果差 夫怒提離婚 3次手術被鬧愈整愈醜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

「丹麥先生x台灣太太」認識6天閃婚 今YT刪光、粉專消失傳婚變

花2萬5學搭訕！男「寫80頁PPT」分析感情仍離婚 怒投訴課程

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】