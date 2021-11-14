台灣人氣「醜男網紅」決意整容改變人生　公開「新樣」進化超成功

台灣知名電影評論YouTuber「超粒方」熱愛電影，經常透過各種理論對電影進行深度解析，個人頻道累積超過93萬訂閱，受到不少網友喜愛。他12日推新片透露去整容了，坦言從小就因為外貌遭受許多批評，現在終於自信心提升，而新樣貌也獲得網友一片好評。



超粒方從小就因為長相被開了不少玩笑，雖然大部分沒有惡意，但讓他總是有點缺乏自信，就連成為YouTuber後，也不太敢露臉，怕會收到太多「指教」。

「我知道這不該影響到我，但是說實在話，誰會不在意」，透露從好幾年前就有考慮整容了，現在終於等到機會，當然不能錯過。

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接著，超粒方也在片中公開自己的全新模樣，整體五官雖然沒有太大差異，但對比昔日外型，臉蛋明顯更加精緻，多了一份成熟氣息，開心表示未來在鏡頭前會比較有自信，多嘗試一些露臉的影片，鼓勵網友「不要害怕改變你自己」。

影片曝光後，在Dcard掀起熱烈討論，獲得網友一面倒好評「超喜歡超粒方的，現在這樣很帥很自然，可是還是覺得其他人很過分」、「變得更有自信了，感覺很自然，還是粒方本人」、「要恭喜粒方，找到讓自己更有自信面對鏡頭的方式」、「整個帥，辨識度高而且自然」、「很帥欸」。

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