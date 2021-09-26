28歲人妻瞞夫割雙眼皮效果差　夫怒提離婚　3次手術被鬧愈整愈醜

做重大決定前應該先和家人商量吧？重慶1名28歲人妻在2019年未和丈夫商量下，自行決定割雙眼皮，結果搞到丈夫怒提離婚。她日前受訪稱從小不喜歡單眼皮，坐車時見到整容廣告，一時衝動就花了8000元人民幣（約9600港元）割雙眼皮，未料手術效果欠佳，之後再做了2次調整，但現在變得眼睛都閉不起來。人妻控訴做手術後因壓力太大辭去工作，而丈夫更批評她割雙眼皮後愈來愈醜，更提出想離婚。網民直言不認為事主原來的樣子有需要整形，坦言她的婚姻危機是因事前不找老公商量所致。



28歲的小王從小不愛單眼皮，瞞住丈夫偷偷割雙眼皮。（重慶網路廣播電視臺節目截圖）

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重慶永川28歲女子小王日前接受重慶廣電訪問，分享自己割雙眼皮的經歷。小王說從小就不喜歡自己的單眼皮，2019年時坐公車看到整形醫院的廣告大為心動。她透露老公很反對她割眼皮，所以她沒和老公商量就決定花8000元人民幣做手術。

惟手術後她對效果不滿意，當時工作人員告訴她等3個月後就會變得好看，但最終效果仍不似預期，之後再做了2次調整手術，怎知道最近一次結果令她更難受，術後眼睛無法完全閉合，而且還會流眼淚，往上看眼睛有「擋住」的感覺，甚至看不到上方。她對整形的決定深感後悔，自己愈來愈醜，認為沒有單眼皮的時候好看。

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小王原本在工廠工作，割完雙眼皮後心理壓力大，被人說像怪物，又不能上夜班，她只好辭職回家。最嚴重的是她出現婚姻危機，丈夫天天都罵她，說她愈來愈醜，一天到晚「要跟我離婚」，她形容自己「現在個人都很崩潰」、「連死的心都有了」。

事件引起網民關注，雖然小王展示的照片未有露出全貌，但不少網民認為她原本單眼皮的樣子根本不需做手術，「這個女生單眼皮好看，不是每個人都適合雙眼皮的」，又有人認為她丈夫可能本身喜歡單眼皮女生，「你老公喜歡單眼皮女生，你非得割一刀」。有網民提醒，整形醫院割雙眼皮廣告上的女生好看，「因為那些原本就是雙眼皮的女生」。

有留言認為比起醫院，丈夫因為她割雙眼皮就要離婚問題更大，但有網民指出，其實重點應該在於女事主決定割雙眼皮前沒有與丈夫商量，她現在連工作都沒了，問題更大。

整形醫院表示，小王第一次做手術後雙眼皮偏厚，所以要調整提上瞼肌，但術後眼內側有點粘連，再調整後現在是小王覺得兩邊不對稱。院方指知道小王出現眼鏡無法閉合的情況，但她說現在還是手術恢復期，要等1至3個月。內媒質問為何割雙眼皮要調整多次時，醫院稱割雙眼皮手術可能要矯正幾次，可能矯正不足或矯正過度，不認為是手術出了意外。小王已提出要求賠償，但院方稱在恢復期結束後才協商是否要賠償，小王現時決定向相關部門申訴，如果協商不成，會循法律途徑維權。

（綜合）