今日出世原來係蛇夫座？一文看清你不知道的「蛇夫座性格特質」

【蛇夫座／性格】因為蛇夫座（11月29號到17號出生）本身就是有由兩個星座「蛇夫座與大蛇座」糾結在一起的一個星座，所以蛇夫座的性格真的很糾結，就好像蛇夫與大蛇之間的戰爭，有時自己的理性佔主導地位，有時自己感性佔主導地位；有時自己很“大愛”，有時自己又很“冷漠”。



這些都是為什麼蛇夫座的人一直都在爭論自己星座到底像天蠍還是像人馬的原因，其實不論像誰，蛇夫都不能否定自己身上另一半的特質。

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蛇夫座由於介於人馬座和天蠍座之間，因此繼承了這兩個星座的各項優缺點。因為蛇夫座本身腳底的一顆星原本屬於天蠍座尾部的末端，所以他身上天蠍的氣質性格佔主導地位，主要表現為：冷靜，思考，好勝，城府，心思細膩，冷酷與神秘。但他同時也擁有人馬座的激情、遠見以及為實現目標不懈的努力。

在愛情上，蛇夫座兼收並蓄的繼承了這兩個星座的特點，是對愛情很珍惜的星座。他們通常對愛情很有激情，與火土風水四系之間的星座都有交集，希望從他們身上找到真正的愛情。與人馬不同，蛇夫會比較喜歡黏人的伴侶，但如果他發現和愛侶之間存在著問題，他又能很快的結束這一切，這點上繼承了人馬座“快刀斬亂麻”的特點。蛇夫對感情的承受力也不錯，但因為天蠍的那種內在的性格，所以他們在陰暗的角落也會很難過。

另外，蛇夫座不喜歡給別人造成困擾，因此習慣自己承擔痛苦。其實他們這麼做只是希望讓人看到自己陽光的一面，但這樣反而容易讓人誤以為他們“腹黑”。矛盾的是，當他們覺得有什麼值得炫耀的時候，他們不會告訴你（這時就像天蠍座的低調），但當別人發現的時候他們又會覺得很驕傲（這裡又變成了張揚的人馬座）。

是的，蛇夫座就是這麼糾結，他們時常讓人捉摸不透，你總是不知道他下一秒的行動，越跟他交往你越覺得他神秘（他的那種神秘感你不會一開始就發覺）。可是當你瞭解所謂的神秘後，才發覺那簡直就是小學生程度，根本就沒什麼。

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