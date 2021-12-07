4個星座2021年尾行大運！天秤座投資賺到笑　獅子座好事近又吸金

【12星座運程】臨近年底，有的人還在疲於奔波。因為想要擁有一個好年，所以自己根本就不敢懈怠。只是努力了未必就會有好結果，有時候就是一無所獲。不過十二星座中的這些人還是蠻幸運的，因為臨近年底他們有望喜事將近，今天就讓我們一起來看看，誰是這樣的幸運兒吧？



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白羊座

白羊座是內心還蠻渴望感情的那種人，只是他們對於另一半的要求一直都比較高，所以始終很難遇到那個對的人。在白羊座看來，其他很多事都能夠將就，唯有感情是絕對不能夠將就的。他們可不希望兩個人在有感情基礎後，再來矛盾重重，走向分手。他們要的愛情就是長長久久的，永遠都在一起。雖然之前一直都很孤單，好在臨近年底，白羊座會喜事來臨，他們會遇到一個真心愛的人。

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獅子座

獅子座有時候會比較懶散，尤其是他們沒有太多想法跟野心時，就會虛度光陰。但是當獅子座決心要認真做事時，他們的能力就會很好的體現出來了。這是因為獅子座還是挺要逞強的，遇到不懂的他們就會自己琢磨，直到最後弄明白。所以這樣的獅子座在臨近年底時，會開始有喜事靠近。他們工作上能夠得到大家的一致認可，因此升職加薪就是很自然而然的事了。

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天秤座

天秤座不想把錢存在銀行裡放著，他們覺得如今錢是一直都在貶值。若不拿出來投資的話，那麼自己等於是虧錢的。所以很有財商的天秤座會把自己的錢分成好幾份，然後投資到不同的領域中。雖然天秤座平日裡很低調，從來不會跟人顯擺自己的成績，但是他們其實很有投資眼光。在臨近年底時，天秤座有望喜事將近，他們的存款經過自己的妙手理財，會翻一番。

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山羊座

山羊座至始至終都沒有想過要給人打工，他們只想要自己創業當老闆。哪怕這個過程很艱難，而且暫時也看不到未來，但是山羊座依然執著的這樣做。因為在山羊座看來，只有創業才會有希望，而且也更有自由。他們不想要一輩子都被一份死工資禁錮著，那樣會過得很不開心的。所以山羊座創業時比任何人都認真在對待，臨近年底，他們的創業將會大獲成功，這對於他們來說就是巨大的喜事。

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