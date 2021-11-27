女生倒瀉麥當勞粟米濃湯　竟徒手舀起照飲　網民嚇親：三秒定律？

路邊打翻湯也堅持用手舀起來吃，真的有這麼餓嗎？台灣近日瘋傳一段9秒影片，片中女子不小心在路邊打翻麥當勞粟米濃湯，她竟然蹲在地上，徒手抓起粟米粒放進口中品嘗，然後面不改容地拿起放在一旁的飲料離開，其舉動令一眾網民看得目瞪口呆，大呼「好惡喔！想吐」。



台灣近日瘋傳一段9秒影片，片中一名女子不小心在路邊打翻麥當勞粟米濃湯，她竟然蹲在地上，徒手抓起粟米粒放進口中品嘗。（fb群組「爆廢公社公開版」影片截圖）

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有台灣網民於facebook群組「爆廢公社公開版」上載影片，片中女子蹲在坑渠旁，右手拿着兩袋麥當勞外賣，她面前有一攤粟米濃湯在地上，相信是她不小心打翻，正當大家以為她會拿出紙巾清潔，怎料她竟徒手舀起濃湯，放粟米粒入口中品嘗，隨後她甩一甩左手，面不改容地拿起放在一旁的飲料離開，其舉動嚇倒一眾網民。樓主未有交代影片的拍攝時間和地點，只說了一句「麥當勞玉米濃湯的魅力，無法擋」。

帖文引起網民熱議，有人笑說「勤儉持家的女人，可以娶了」、「三秒定律」、「在地美食」、「難怪麥當勞玉米濃湯要漲7塊」、「有必要嗎？我幫你買10杯」、「會腸胃炎啦」、「我月底這樣還會趴在地上舔」。

不過有眼利的網民指出，片中的女子沒戴口罩，估計不是近期拍攝的影片，「應該是疫情前拍攝的吧」、「這不知道多久以前的影片了」。