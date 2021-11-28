網上瘋傳一招防漏M大法　醫生不建議指反增感染風險｜健康百科

文：高燒編輯

每位女士都經歷過月經，其中滲漏問題令不少女士感到十分苦惱，特別是量多日子，在外出或睡覺時驚心害怕經血滲漏，坊間有不少月經防漏方法，包括近期盛傳「紙巾防漏M大法」，將一張紙巾對摺再對摺，形成一個長條形狀小棉條，放在臀部中間自然夾緊，便能解決經血後漏問題，有網民測試後均表示此方法十分有效解決滲漏問題。不過，家庭醫學專科何書韻醫生表示，以紙巾作為小棉條防漏，有機會增加感染風險，不建議參考使用。



月經滲漏是不少女生的煩惱，但網上瘋傳的用紙巾防漏法，被醫生批評增加感染風險。（《少女情懷總是M》劇照）

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網傳一張紙巾可以解決月經後漏問題

早前有內地網民分享一個低成本簡單的月經後漏方法，只需將一張紙巾對摺再對摺，形成一個長條形狀的小棉條，聲稱只要將紙巾放在臀部中間自然夾緊，便可解決經血後漏問題，甚至可以替代夜用型衛生巾。她提醒大家，要挑選質地柔軟的紙巾，以免磨損肌膚。有不少網民留言表示認同，認為有關方法可以成功解決後漏問題。

醫生指隨時有機會增加感染風險

家庭醫學專科何書韻醫生則表示，不建議各位女士參考上述方法，因為一般紙巾吸水力並不強，一旦吸收大量經血後，容易起紙屑，紙屑可能會磨損肌膚，從而增加感染風險，故不建議使用紙巾替代衛生巾或衛生棉條的做法。最後，何醫生建議，使用衛生巾或衛生棉條等個人衛生用品時，必須勤更換，大約每3-4小時更換一次，骯髒了需要換得更加頻密，否則會滋生細菌，嚴重情況更會引致發炎或婦科疾病。大家在更換前後要徹底清潔雙手，以免受到感染。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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