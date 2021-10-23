抑鬱症同哀傷情緒有咩唔同？臨床心理專家教你分清楚同點樣處理！

文：臨床心理學家林蔚博士

MIRROR成員姜濤早前推出新歌《Dear My Friend,》，以悼念今年初猝逝的摯友而作，引發不少共鳴。上回與大家談及了甚麼是哀傷，但有不少人疑惑，哀傷的情緒與抑鬱症症狀相若，究竟兩者有沒有分別？其實，兩者並不相同，以下為大家解析兩者分別，以及分享處理哀傷情緒的注意事項。



姜濤以新歌懷念在今年初猝逝的故友，以紀念兩人的友誼。（IG「keung_show」圖片）

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哀傷會否加劇抑鬱情緒？兩者區別何在？

不少人都會疑惑，哀傷與抑鬱症有甚麼區別？而當我們出現哀傷時，又會否導致或加劇抑鬱症發作？其實，抑鬱症是可以同時與哀傷並存，亦可以從哀傷演變出來，當然，部分情況下，哀傷會加劇抑鬱症症狀。至於症狀方面，抑鬱症與哀傷症狀可以重疊，亦十分相似，包括出現強烈難過感受、失眠、沒有胃口、對事物失去興趣等等。不過，症狀相似不等於哀傷等同抑鬱症，因為兩者在心理學上的處理方法是截然不同的。

抑鬱症持續悲傷情緒、不會隨時間流逝慢慢減輕

首先為大家講解兩者的不同之處，哀傷的症狀是會隨時間流逝慢慢減輕，如果身邊有朋友及家人支持，可能會沒有那麼難過，症狀會快點消失；然而哀傷情緒可能因某些節日到來被觸發而感到悲哀，但當回憶起與逝者開心的片段時，可能會會心微笑。因此，哀傷一般而言是不會長時間持續強烈。相反，抑鬱症患者會持續被低落情緒困擾、像充斥了每一刻，並不會間中出現樂觀及快樂感覺，亦不會隨時間流逝而減輕。

如抑鬱症情況嚴重，患者甚至會強烈地認為自己沒有用、説話或行動較遲緩、未能處理日常生活大小事，有自殺念頭，極端情況下可能會有幻聽等情況。因此，抑鬱症是需要透過正確的診斷及治療，才能幫助患者康復。而哀傷則如早前所說的，是一個必然經歷的過程，是可以隨時間自我療癒。

少部分人哀傷反應持續或患「持續性複雜哀悼障礙症」

不過要留意，有少部分人哀傷反應會一直持續，甚或愈來愈嚴重，他們可能患有「持續性複雜哀慟障礙症」，病情會令他們無法適應新生活，甚至無法相信死者已離開，有時更會逃避與死者有關事物，甚或失去動力做任何事、想自己快點死亡，這些症狀與抑鬱症十分相似，所以如果大家在面對親友逝世後，持續出現上述症狀，甚至影響日常生活時，就要正視問題，尋求專業人士諮詢。

眾所周知姜濤十分喜歡打藍球，不時會在維園見到他的身影。（《季前賽》劇照）

話你知如何處理哀傷情緒

對於一眾正經歷哀傷的人士來說，首要做的事情是要接納親友死亡的事實，並開始正視哀傷而非逃避它，因為愈壓制只會愈加長哀傷過程，想真正療癒，是需要面對自己的傷痛，承載它亦同時得到釋放，才可向前走，經歷生命各種高低起跌，繼續成長。提提大家，每個人的哀傷經驗是十分個人化，沒有一個特定路徑可以預測，因此大家無需要批判自己的感受，需要哭就哭，需要獨處就獨處，無需要感到尷尬，當中亦沒有對與錯。

除此之外，大家不妨適時見下關心自己的朋友，感受他們對自己的支持，不需要為保護身邊人而勉強自己裝作堅強。讓自己適時流露和傾訴一下真正的感受，或可有助你整理與死者的關係及回憶等等。當然，大家亦要好好保重身體，經歷哀傷時對自己的情感及身體均造成很大負擔，所以大家要好好地照顧自己，讓自己有力量度過這些艱苦時刻，不妨去散步、做運動、亦要定時進食，有足夠睡眠，以及不要用酒精麻醉自己。

最後，大家可以嘗試以自己的方式抒發感受及紀念逝者，將他保存於你的內心及記憶之中，這等如找一個適合自己的方法，保持與逝者在情感上的連結。每個人的方式都不一樣，例如姜濤以一首歌抒發心意，有些人會寫信給死者，說出之前來不及與對方講的說話，有人會選擇畫畫、種盆栽、整紀念冊、代替逝者參與活動等。大家要明白到，哀傷最終結果不是要你完全放下與逝者的關係，反而是要與逝者建立另一種不同了的連繫。

當然，如果你認為哀傷情緒已影響你的日常生活，不妨可以尋求專業人士接受哀傷輔導，幫自己整理感受，以及學習方法好好適應生活。最後強調一點，哀傷是十分個人化的經歷，沒有所謂的對與錯，亦沒有即時見效的方法，所以不要將自己的感受與他人比較，因為如果經常批判自己該如何如何，只會增加自己痛苦，經歷哀傷是一個十分艱難及漫長的歷程，不妨給予自己多點耐性及體諒吧！

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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