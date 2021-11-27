女友施展7秒「剝蝦神技」　暖男嘆班門弄斧7年　網民：她給你面子

有時女生會刻意裝弱，給男友點面子，但這樣一裝居然是7年！台灣有男網民日前分享1段驚人的7秒「剝蝦神技」影片，片中他女友一搣一拉手法利落，原條蝦肉取出之餘，蝦殼依然完整，其他網民認為已屬專業級水平。台男笑言拍拖初期見女友剝蝦很生澀，便主動幫女友剝，日前因手傷又要吃蝦，女友代勞時才見到這一幕，他看呆之際，女友一句「你忘了我家以前是做養殖的？」原來他班門弄斧7年之久，網民笑稱：「其實她一直靜靜的看著你裝Ｘ。」



台男分享女友7秒「剝蝦神技」，感嘆自己幫女友剝了7年蝦才知道。（fb群組「爆怨2公社」影片截圖）

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幫女友剝蝦是暖男指定動作，台男在fb群組「爆怨2公社」發帖，分享自己和女友交往初期外出吃飯，見到女友剝蝦時手法好像不太熟練。「男友力」爆發說：「妳放着我來就好。」之後一直由他幫女友剝蝦。

直至日前他們出外用餐吃蝦時，台男因手傷要女友剝蝦，結果女友表演7秒「剝蝦神技」。片中女友用纖纖雙手一扭蝦頭，將前兩節蝦殼搣開，拉蝦尾再扯一下蝦頭，連蝦腸抽出來，三兩下手勢就將原條蝦肉拉出，能馬上拿去炒蝦仁，剩下的蝦殼節節相連。台男吃驚得說不出話，女友淡然一句：「你忘了我家以前是做養殖的？」看完驚人一幕，台男自嘆「林北（老子）就這樣剝了7年的蝦」。

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吃驚的不止台男，還有一眾網民：「套路7年，真的是高手」、「好險有剝了7年，不然現在就是幫別人剝了」、「她忍了7年不糾正你的剝蝦技術」、「人家女生只是給你面子，給你表現的機會」、「當初的套路你就這樣走了7年」、「她靜靜的看着你…自我感覺良好了7年」。

許多人大讚女友的剝蝦技術是真的厲害，更說重複看了好幾遍，「原來生撥可以把腸子整個帶出，學習到了」、「那個扭頭的很勁，專業手法」。有人提到其實這是餐飲業的剝蝦手法，但提醒要蝦子夠新鮮才能這樣做。

（綜合）