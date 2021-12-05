插畫家5張圖還原留學英國被海鷗欺凌！冬甩食到埋嘴邊卻被1秒擔走

跟大家分享我被海鷗霸凌的小故事，在Brighton Pier前面有賣很多冬甩，很像台灣路邊攤的那種冬甩～在這邊他在你點了之後直接現炸～然後撒上糖粉。



我拿出熱騰騰的冬甩，咬了一口覺得很開心時，海鷗瞬間從後面以迅雷不及掩耳速度飛過來，一瞬間把冬甩拿走了，一切都太突然到我完全以癡呆表情看著我的手。

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我完全沒看到任何有他咬冬甩動作，一切就是瞬間而已。這個瞬間讓我的一個冬甩就這樣沒了，朋友在現場瘋狂大笑，現場其他人的表情就是一臉：「喔…可憐的孩子」。然後當地朋友就跟我說你知道海鷗都只會偷小孩子的食物嗎？因為它們覺得小小的那個東西最好偷。

真是謝囉，一點都沒安慰到我。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：JUMI觀察室，原文：英國留學日記- Brighton 關於我被海鷗霸凌的故事】