從《死亡擱淺》而生的插畫？12張圖解讀鯨魚屍體隱喻　網讚有深度

《鯨落》 （Whale Fall）：當鯨魚死亡後，漸漸腐壞的屍體慢慢墜入海裡。墜落時未被鯊魚咬盡的腐肉，沈入光線無法到達的深海裡。那裡沒有光線，一片貧瘠，而鯨魚的墜落則給予了生機。

食腐動物睡鯊、盲鰻、鼠尾魚、陽燧足搶先啃食了剩下的腐肉。接續登場的食骨蠕蟲則將鯨魚骨頭裡的脂類代謝分解。用盡後，食骨蠕蟲開始漂浮，變成浮游狀態漂浮在深海裡，尋找下一個養分停靠站…

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鯨魚的死亡，不是結束，而是讓活在貧瘠深海裡的生命得以永續 。這個分解與新生則會持續個十年甚至百年。大自然的生物鏈循環，生生不息，死亡其實是重生，並給予新生命。有什麼東西能永垂不朽的，我想應該只有愛了。

這點深深打動了我。因此以《鯨落》作為靈感來源，訴諸於畫筆，以圖文故事呈現方式，畫了一個愛情故事。也是序列影像故事的新嘗試。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Peiwen K，原文：鯨魚的死亡，不是結束，關於生生不息的鯨落故事（圖像故事）】