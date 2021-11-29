打工仔批同事拎電器返公司唔用　按摩器未算最誇　連人事部都出聲

不少打工仔都會帶杯和餐具等私人物品回公司，方便使用又衛生，但若帶大型電器回公司卻不用，阻礙其他同事則讓人很反感。有打工仔於討論區發文表示，同組有名同事上月拿了膠囊咖啡機、足部按摩機及洗眼鏡機回公司，但卻不常用，只將電器放在共用桌子上，他指出「部咖啡機唔好話沖咖啡，連水都未見佢煲過」、「洗眼鏡機唔好話用，連盒都未拆呀」，他無奈地說「又唔可以話同事拎返嚟嘅嘢係垃圾，但真係好唔等洗」，最後連人事部也忍不住叫所有同事不要帶太多私人用品回公司。



有打工仔於討論區發文表示，同組有名同事上月拿了膠囊咖啡機、足部按摩機及洗眼鏡機回公司，但卻不常用，只將電器放在共用桌子上，「部咖啡機唔好話沖咖啡，連水都未見佢煲過」。（《未生》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「同事拎埋啲唔等洗嘅嘢返嚟」為題發文表示，同組有名同事上月拿了膠囊咖啡機、足部按摩機及洗眼鏡機回公司，全部都是體積大的私人物品，同事將足部按摩機放在自己桌底，但卻將咖啡機及洗眼鏡機放在共用桌子上，他不滿地說「雖然話公家枱大家都可以用，但係真係冇理由放啲咁大件嘅嘢係枱面㗎下話」。

他續說，同事拿了咖啡機回來一個月卻沒用過，「部咖啡機唔好話沖咖啡，連水都未見佢煲過」，同事回應稱不想清洗，而他想買咖啡粉回公司借機沖也不行，因一定要用膠囊。他見到同事間中會用足部按摩機，但也不是用了很多次，「夏天真係希望佢唔好用，唔想有陣腳味傳入我的鼻」，更誇張的是「洗眼鏡機唔好話用，連盒都未拆呀」。

他有天忍不住問同事拿這些電器回公司的原因，得到的回覆是「因為我屋企唔用呢啲嘢咪打算拎返嚟用囉」，他感無奈地說「屋企都用唔着，咁試問你係公司又有幾多時間可以用呀大哥，就算用到都冇咁多個插頭俾你用啦」，他不解為何不轉賣或捐出，「又唔可以話同事拎返嚟嘅嘢係垃圾，但真係好唔等洗」，最後連人事部也忍不住叫所有同事不要帶太多私人用品回公司。

網民紛紛留言說「攞返嚟唔用又真係嘥氣，我都會攞啲小電器返公司當公家嘢用，充電器、充電寶、電批等，好受歡迎㗎」、「佢想將公司變成有家的感覺」、「公司有歸屬感」。