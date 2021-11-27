「筍工」凶宅試住員引熱議　收費1晚$1500　備測鬼機仲設增值服務

香港樓價高企，買凶宅可能是其中1個「上樓」方法？近日網上流傳1則「兇（凶）/吉宅試住員」廣告，指可以提供試住新房服務，以測試「有冇朋友仔已經住喺度」，分早晚更2個價錢，1000呎以下單位收費1500元1晚，工作期間全程錄影拍攝，並會用「測鬼機」測試屋內不同角落，同時設有收費增值服務。帖文引起網上熱議，有網民提出夾份請該試住員到多屍命案的單位工作，「睇下佢夠唔夠專業」，亦有人指「筍工」，有興趣去應徵。



1張facebook帖文截圖在網上流傳，表示可聘請「兇（凶）/吉宅試住員」幫手試住新房，「你搵風水師睇完個靚風水，但佢又知唔知仲有無朋友仔已經住咗喺度，或幫你試住新房？」。帖文指出試住員工作可分早上和晚上兩個時段，如1000呎以下單位，早上9時至晚上6時收費1200元，晚上9時至早上8時收費1500元，而1000呎以上價錢另議。

試住員工作期間全程錄影拍攝，有需要可全程直播，又會用「測鬼機」等不同方法幫客人測試不同角落，亦有「各項都市傳說禁忌任務，免費任務」，另外亦有收費增值服務，如「點燈入廁所，入屋不敲門」。帖文亦有列明聘用條件，包括房子必須有1個有效插座，並有基本簡單衛浴設備，供試住員使用。

帖文引起網上嘩然，有網民直言試住員「真係唔怕死」，隨時「雙腳行入去，雙腳抬出來」，又認為夜更人工應該再多些，「夜晚咁少錢都唔夠我請師傅」，而且住1晚未必能試出異樣，「住一排先準喎」；有人表示「份工幾筍」有意應徵，「鬼最怕三種人，我就係第三種：窮人」。