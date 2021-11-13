大圍村屋700呎放租$2萬　稱已裝修被嘲似鬼屋　網民批叫價離地

香港樓價高企，但連單層村屋都要月租2萬元，又是否正常？有業主網上出租大圍1間700呎村屋單位，標榜環境清幽「已裝修」，月租叫價20,000元。不過帖文引起熱議，有網民批評租金太貴，因單位不是位於大圍市中心，而且裝修風格老套古舊，「大把私樓選擇啦」



有業主網上出租大圍1間700呎村屋單位，標榜環境清幽「已裝修」，月租叫價20,000元。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

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該業主上周五（5日）在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中發帖，將大圍新村1個700呎中層單位放租，月租20,000元，免佣金。帖文指單信方向四面單邊，環境清幽，鄰近培橋中學，並標榜已裝修，希望能尋到好租客。

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從業主上傳的照片可見，村屋外觀較舊，單位設有露台，屋內沒有擺放任何家具，鋪設格紋地板；廚房設有雪櫃、爐頭及抽油煙機，而原有的廚櫃則充滿年代感，偏黃且有少許用過的痕跡；廁所馬桶廁板則有一個膠袋套着。

有網民看完照片都揶揄單位並非新裝修，「呢種懷舊鬼屋style（風格）裝修得好靚」、「睇得出新裝…廁所板」、「咁樣叫已裝修，幾十年前呀？」、「見到個地磚都想掉頭走」，又批評業主只用鋼板蓋住廚櫃面及更換廁板就不應標榜「已裝修」。

另有網民亦指業主叫價離地，「人哋連埋花園或天台都未必租到呢個價啦」、「住會所樓都係2萬，唔講以為租緊私樓」，而且地理位置不方便，步行至大圍港鐵站最近的出口都至少要10多分鐘，更遠離市中心，「呢個單位最多租12000至13000元」。