鄰居垃圾袋藏血羽毛　阿叔認殺「飛來鴿」煮嚟食　網民質疑違法

今時今日還有市民夠膽捉白鴿食？有網民於討論區發文，表示日前出門扔垃圾見到一個打開了的垃圾袋，內裏有些血及羽毛，並傳出臭味。翌日他乘升降機時撞見鄰居，提起見到血和羽毛，怎料鄰居直認自己殺了一隻飛入屋的白鴿，並煮來吃，稱「食得唔好嘥」，令他十分驚恐。事件引起熱議，有人質疑野生白鴿會否帶有病毒，又懷疑屬違法行為。



有網民出門扔垃圾見到一個打開的垃圾袋，內裏有些血及羽毛，翌日有鄰居承認殺了一隻飛入屋的白鴿並煮來吃。（資料圖片）

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該名網民於香港討論區以「隔離屋捉白鴿食，會唔會有事？」為題發文，他日前出門扔垃圾見到一個打開的垃圾袋，內裏有些血及羽毛，並傳出臭味。翌日他乘升降機時撞見1名鄰居，他提起這件事，純粹好奇打探那袋垃圾是哪位鄰居扔的。怎料該名鄰居直認殺了1隻飛入屋的白鴿，還煮了來吃，稱「食得唔好嘥」，「佢仲要話幾好食」。樓主十分驚恐，不知應作何反應，「依家啲阿叔真係咩都放得入口」。

帖文引起網民熱議，有人留言說「佢好勇」、「咁變態？紅燒乳鴿？」、「聯絡白鴿關注組」、「佢主動認食咗，我懷疑佢可能係虐殺、降頭、精神病、有暴力行為等」。不過有人認為該名鄰居可能是覺得他多管閒事，才編出殺白鴿的事，可能轉頭就向其他街坊投訴，說被人翻垃圾，「個傻佬唔知有咩怪癖鍾意摷人垃圾，仲打開我個垃圾袋嚟索，仲問我點解垃圾咁」。

不過，有網民擔心野生白鴿可能帶有病毒，隨便煮來吃可能出事，甚至可能屬違法行為。根據《野生動物保護條例》（香港法例第170章），所有野生雀鳥均受法例保護，任何人不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、或管有受保護的本地野生動物。如干犯法例，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及入獄1年。