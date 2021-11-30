明知老公有小三仍不離婚　呢種女人係咩心態？　別為孩子堅守婚姻

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台人妻丈夫分享的其中一個個案，丈夫會不時與小三出遊渡假，卻從未穿煲。（《夫妻的世界》劇照）

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，其實你老公跟你提到的這些故事，不一定是為了讓你當作八卦的素材而已。你不妨可以當面問他，對於這些故事的感覺是羨慕、嫉妒還是不屑，如果他的言詞有一絲一毫的閃爍，那麼鍘了他也是一種很好的選擇。在這之前，我們不妨先來回答你的問題。

為什麼配偶有外遇，卻仍願意維持婚姻？就外遇方的角度，通常是因為被外遇方是很好用的工具人，當他的司機、當他的快遞、還當他的提款機；或者是當他的爸媽看護、當他的孝道外包商、當孩子的保母、當家裡的佣人。當這些功能都消失，大概婚姻就沒有維繫的可能。但只要有一方持續心甘情願、不吵不鬧的做好角色扮演，對方為所欲為的可能性就會很高。

配偶有外遇都不知道？

那麼，有沒有一種可能，配偶外遇３、４年，自己卻不知道？這當然有可能。這可以從兩個層次來看：首先，你能騙得到的人，都是信任你的人。既然信任配偶，根本不會想去看對方手機、刺探對方行蹤、確認對方有沒有說謊，如此一來，要如何發現外遇？其次，關於愛你的人，你不用騙他，因為他會騙自己。即便看到了這些訊息、知道對方已經欺騙，只要還希望婚姻維繫，就會繼續欺騙自己，甚至幫忙對方騙自己，否則在還沒有做好心理準備的情況下，就要攤牌，對自己太過於殘酷了，比承認對方背叛還要殘酷。

《夫妻的世界》不只是影視作品，也真的在現實中活活上演！（劇照）

不要為了孩子而堅守婚姻

但是，一旦知道對方外遇，從被外遇方的角度來看，為什麼不離婚？通常，第一個可能是經濟因素。因為自己沒錢、沒工作能力，為了要繼續拿到另一半的經濟供給，所以忍氣吞聲。可是，可以提告侵害配偶權、可以分配對方的財產、自己也可以找工作有收入，這都是錢，不是嗎？第二個可能，是因為孩子，希望孩子有個完整的家。可是，在《夫婦的世界》裡，他們的孩子根本就毀了。一個爾虞我詐的家庭環境，怎麼能讓孩子健全成長？請不要為了孩子而堅守婚姻，到後來，孩子甚至會欺負你，因為孩子看到這個人，在婚姻中過於軟弱，爸爸都可以欺負她了，為什麼我不行？

最後，我想跟朴海俊說，千萬不要相信在野黨，因為執政以後都是一樣的。現在跟第三者在一起很爽快，是因為婚姻外的這個女人，不用承擔這個家的柴米油鹽，加上羅密歐與茱麗葉的悲劇效應催化，才會有這樣的錯覺。現實生活一旦來臨，當在野黨變成了執政黨，美麗的泡泡就會破滅，這個你曾經愛得死去活來、不惜淨身出戶也要擁有的人，同樣會在未來化身為淒厲人妻，讓你跟現在一樣睡不安穩。

這位姊妹，別因為聽到的故事，而覺得不安，因為真正的不安，往往發生在自己身邊。況且，現實生活就是接連而來的不安，而過生活，就是不斷的在不安中，學習讓自己保持安定。不論對方會不會外遇，讓自己保持結婚前的心態與狀態，該保持收入、維持自己的自主性、界線，不要因為結婚而徹底的放棄自己的人生，應該就是姊妹們可以努力的目標吧！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）