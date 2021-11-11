Uber Taxi的士司機追收錶頭差額　帳戶終被停用：任務暫告一段落

近日有的士司機兩度在facebook群組上發文，稱自己從Uber Taxi接單並將客人送到目的地之後，會要求客人支付與錶頭的車資差額，原因是按錶收費並無不妥。事件引起網民討論，有人指司機如不願意接折頭單，就不應使用程式接單，但亦有人表示支持，因為按錶收費是法例規定。該名司機昨晚（10日）發文，稱其Uber帳號已被永久停用，「任務暫告一段落」，希望行動能喚醒部分行家。

《香港01》正向Uber查詢有關事件。



涉事司機上載程式截圖，指自己的帳戶已經被停權。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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涉事的士司機近期多次在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發文，分享自己曾經2次從Uber Taxi接單並將乘客送抵目的地後，指自己從Uber收到的車資較錶頭車資少，要求乘客按錶付款支付差額車資。其中一次由科學園去九龍灣，另外一次則由機場前往銅鑼灣，司機2次分別要求乘客額外支付25元及90元。

他在帖文中曾提到，自己「淨係按錶收費，有咩問題，個客畀幾多Uber我唔知！」，非常願意上法庭，「由法庭來判決，到底應該按錶收費還是按你Uber 條約收費！熱切期待這一天的來臨！認真的」。他更堅持，自己會一直堅持要求Uber Taxi乘客支付額外車資，「直至被鎖機為止，或者上法庭判咗我輸」。

至昨晚，司機在同一個facebook群組上發文，上載截取自程式內的訊息圖片，指其「多次在行程中要求乘客支付現金」，「此不誠實行為影響乘客體驗，同時亦違反Uber社群指引」。由於「情況在提醒後亦沒有改善」，因此其帳號已被永久停用。司機表示，他「任務暫告一段落，期待可喚醒一部份師兄」，更引用電影《黑社會》中的對白，稱「社團唔可以畀一個字頭獨大」，又說「明就明，唔明就唔明」，並感謝的士總會同事對他的關心。

陸偉雄大律師認為，由於私人協議不能凌駕法律，所以的士司機到達目的地後要求按錶收取車資沒有犯法，但認為手法不值得鼓勵。（資料圖片）

陸偉雄大律師曾回覆《香港01》查詢指，乘客與的士司機之間就車資的私人協議不能凌駕法律，而法律只定明的士要按錶收費，沒有保障折扣車資收費，「今次佢係俗語所謂『揸正嚟做』按錶收費」，「雖然手法唔係咁合適，又或者唔係咁值得鼓勵，但係佢喺呢方面佢係真係冇犯法嘅」。

他舉例，香港聘請外傭設有最低工資，即使僱主事前與外傭協定較最低工資低的工資，外傭到港後如要求僱主支付法例列明的最低工資，僱主亦需要支付法例列明的最低工資，因為私人協定不能凌駕法律，不會有效。

相反，如果乘客預約的士時表示會支付貼士，但到達目的地後卻要按錶收費，陸偉雄表示，「其實揸正嚟做都係按錶收費」，「俗語所謂你玩嘢囉」，原則依然是私下協議不能凌駕法律。

惟有網民提到，Uber與部分的士司機以「包車」形式運作，陸偉雄就指如果的士被包車租用，「嗰刻就唔係1部的士嚟啦喎」，只是普通私家車，即使外表是的士亦已經停止的士服務，否則遇到其他人截車就要接受提供服務。假如當時的士由Uber包車，再分配不同乘客乘坐，的士就不能按錶收費；否則，的士在正常營運時仍要按錶收費。

運輸署按示，據現行法例，的士除可以按錶收費外，亦可以提供預約的包車服務。（資料圖片）

另外運輸署在先前的報道亦曾回覆表示，據現行法例，的士除可以按錶收費外，亦可以提供預約的包車服務。根據《道路交通(公共服務車輛)規例》（第374D章）第38條，公共服務車輛包括的士可以提供整段時間租用服務，而出租收費金額是基於該車輛被租用的時間（不論是否須就該車出租時所行駛的哩數而另收附加費），或基於與租用人協議的其他條款。

據署方了解，現時部分預約的士服務的應用程式，是以包車的形式收費，其服務收費及其他相關條款是由提供服務一方與租用人自行議定。然而，若的士服務並不是以包車的形式收費，的士司機和乘客均須按法例規定，按錶收費（包括其他適用的附加費）及繳費。