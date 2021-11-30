再婚爸呃阿仔半層樓　盜用文件賣樓想獨吞錢　阿仔嬲爆提告討公道

利益當前，真的連親生仔都不放過？內地最近傳出父子對簿公堂爭取業權的新聞，其中父親、繼母與未成年兒子在舊屋拆遷後，獲當局賠償1個單位，兒子佔業權一半，而父親及母親則各佔四分一。詎料父親竟然趁兒子備戰高考及成年前數天，藉故騙取其身份證明文件，以監護人身份賣樓並獨吞所得的203萬元（約247.5萬港元），然後與繼母再買樓。

兒子得知事件後憤而提告，追討屬於自己的101.5萬元人（人民幣，約123.8萬港元）賣樓所得款項，更拒絕父親提出讓出新樓一半業權的建議。經雙方協商後，父子最後和解，兒子成功爭取自己的權益，父親要一筆過支付19萬元（約23.2萬港元），其後每月給予兒子2000元（約2440港元）生活費，並在5年內籌錢償還餘款。



內地1名爸爸為侵吞兒子的一半業權，竟以監護人身份代其買樓，再獨吞賣得所得的203萬元，結果被兒子提告。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

事件發生在上海市，案件中的一家三口因為拆遷而獲得當局賠償1個單位，按照約定兒子有50%業權，父親及繼母則各佔25%。惟在去年6月底，當時兒子正備戰高考，父親向他假稱要登記訊息，騙走他的戶口簿及出生證明等，並在未得兒子同意之下以其監護人身份代為簽約賣樓，所有手續趕在兒子18歲生日前數天完成。

父親後來用賣樓所得的203萬購買另一個單位，但業權持有人只有他與第二任妻子，兒子完全被踢出局。兒子知道半層樓被騙後十分憤怒，直斥父親行為損害了他的利益，於是告上法庭索償101.5萬元，即自己應得的50%業權款項。

父親藉故騙取兒子的身份證明文件後，再以監護人的身份賣樓，更獨吞所有款項。（GettyImages）

在法庭上，父親辯稱事情取得兒子同意，雙方亦有溝通。惟法院指出，監護人除了維護被監護人的利益外，不得處分其擁有的財產，監護人如侵犯被監護人的合法權益須要負上法律責任。法院認為，父親行為已經嚴重侵犯兒子合法權益，另外所稱已經取得兒子同意的說法沒有證據支持，因此不予信納。法院裁定兒子享有50%業權，被告父親須償還價值業權一半的101.5萬元。

由於法院判決後父親未有還錢，兒子續申請強制執行。父親當時主動向法院交出19萬元並坦白自己的財政情況，指可以出讓新單位的一半業權，但兒子拒絕接受。經執行法官調解後，雙方協議和解，父親一筆過支付19萬元，再每月給予2000元生活費，並在5年內盡快籌錢支付餘款。

（綜合）