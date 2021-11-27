東張西望｜女保安堅持不搬走　美華未上樓爭業權　網民：不了了之

《東張西望》報道聾啞女子美華疑被女保安阿娟佔樓事件，繼續引來全城追看。本周播出阿娟態度戲劇性大反轉，不但交還鎖匙，又聲淚俱下跪求美華原諒及回家同住，而阿娟在昨日（26日）一集更搬到門外「陪」美華過夜，聲稱「我會當你妹妹咁，你可以叫我娟姐！」，惟仍堅持不會搬走，「做咩要畀返佢，我應承佢爸爸喺度住」。

節目還交代美華事件已由社會褔利署社工跟進，並會協助向房署申請「體恤安置」，而且她已簽署法律援助申請同意書，其他律師不便介入，事件似乎暫告一段落。不過網民看完「最終回」後認為事件只會不了了之，「氹佢簽同意書再拖字訣，層樓就咁就到手」，直言公義仍不得伸張。



過當節目問到會否將業權交還美華時，阿娟則一臉嚴肅反問「做乜要畀返佢呀？我應承佢爸爸喺度住」。（《東張西望》截圖）

《東張西望》昨晚一集繼續播出女保安阿娟苦苦哀求美華回來同住，不過當節目問到會否將業權交還美華時，阿娟則一臉嚴肅反問「做乜要畀返佢呀？我應承佢爸爸喺度住」。她又指美華爸爸已立遺囑，自己亦代為還清對方的債項，又代付殮葬費，「所以我認為呢間屋而家就係我嘅」。

至於美華爭取物業權益方面，《東張西望》報道指1名社署社工「陳姑娘」已協助美華向房署申請「體恤安置」，並叫她簽署1份由社會福利署處理她追討物業權益之法律援助申請同意書，其他律師已暫停法律工作，不會插手。

《東張西望》報道指1名社署社工「陳姑娘」已協助美華向房署申請「體恤安置」，並叫她簽署1份由社會福利署處理她追討物業權益之法律援助申請同意書。（《東張西望》截圖）

報道繼續引起網民熱烈討論，不少人認為事件並沒有得到完滿解決，現在只是一拖再拖，最後只會不了了之，「美華將會上公屋，女保安繼續有樓住」，業權爭議告一段落，又指「（東張西望）幫晒佢哋兩個，大家都有樓住，打和」。

有網民又慨嘆現實中「主角冇光環，正不能勝邪」，明明美華當年有份出錢供樓，「女保安乜都唔使付出，明搶兼贏晒」。