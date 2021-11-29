星座｜快踏入12月眾人如夢初醒　認清現實問題已無退避需盡快修正

【唐綺陽星座運勢週報11/29-12/05】諸星橫亙天蠍到雙魚，聚焦社會議題，有諸多想法，想推動社會進步，火星天蠍，感受到情緒的擾動，關注金錢有關的問題，日水人馬，國際交流頻頻，在乎外人眼光以及理念的伸張。金冥趨近，各界權威出風頭、利於表達。海王星順行，如夢初醒，面對現實並修正錯誤，認清逃避是沒有幫助的。



重要星象： 諸星橫亙天蠍到雙魚，金冥趨近，海王星順行。

工作注意：獅子、天蠍、山羊、水瓶

獅子：參考外人意見，訂下遠程目標

天蠍：別各行其是，先確立中心思想

山羊：成為矚目焦點，趁勢衝一波

水瓶：正逢好機會，好好駕馭能有所發揮

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桃花注意：金牛、雙子、天秤、人馬

金牛：鬥嘴嬉鬧中，心花朵朵開

雙子：有深受吸引的對象，散發粉紅泡泡

天秤：多一點友善，更能吸引桃花

人馬：充滿親和力，被當中央空調

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財運注意：巨蟹、處女

巨蟹：因經費不足而傷腦筋

處女：財運佳，身旁有貴人提攜

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健康注意：白羊、雙魚

白羊：多動一動身體，避免僵硬扭傷

雙魚：當心運動錯誤帶來的傷害

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】