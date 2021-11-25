愛情｜怕患得患失只好人請食檸檬？這4大星座單身皆因性格太敏感

這幾大星座，因為敏感的性格，總覺得任何感情一旦開始就會有終點。害怕失去的患得患失，讓他們寧願硬起心腸，一開始就不要接受任何人的好。



巨蟹座

就算是知心朋友，巨蟹也聽夠了身邊朋友跟他們哭訴愛情的苦，有時可能被只哭訴卻不肯聽勸的行為累到了，即使他們很貼心，也會疲於去參加社交，只想要一個人的清淨。

當久了知心朋友的後遺症是：害怕自己這顆誠摯的心也會錯付。而且巨蟹有過人的敏感，卻沒有過於外放的性格。因此他們會封閉起真心，不到真的確認那一刻，他們都會抱緊自己，拒絕示愛。

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水瓶座

水瓶的敏感沒有表現給所有人看，因為他們不想，他們不知道如何面對和處理情緒帶來的後續人際關係問題，所以大部分時候只會讓自己感受到自己的敏感和不堪。

深夜就是水瓶「討厭」自己的時間，總是會有很多想不清和後悔的事情纏繞著他們。所以經歷過夜晚獨自的煎熬，白天的水瓶會變得很游離，保持感情上的安全距離，任何內心不確定的示意他們都不要，換夜晚的一絲安寧。

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處女座

處女座的理智和完美要求都用在了沒有愛情時，沒有愛情時的他們是理性、思維廣闊且細緻的。一旦遇見了愛情，他們就會開始降低自己本來很高的底線，開始為了愛情不斷退讓，一個人狠狠地吃了好多愛情的苦。

所以經歷過失敗愛情後的處女座，會開始用毒舌、挑剔的人設保護自己，要走的就別來糟蹋他們，畢竟他們戀愛起來真是個患得患失的脆弱性格。

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雙魚座

生活中永遠要有愛，才能滿足雙魚這流淌在血液裡的浪漫。所以人生的前半段，他們總是不斷陷入愛情又無疾而終。他們對於愛沒有抵抗力，嘗試的次數會比別人多，重新鼓起勇氣的時間會比別人快。

因為雙魚相信，下一次也許就好了。但愛情十有九悲，他們再為愛而生，也會畏懼。所以會漸漸開始懷疑，是不是應該冷靜一下自己，於是開始抗拒前來的好意。

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