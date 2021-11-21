4大星座女對付渣男最拿手　水瓶最絕斷財路、雙子以眼還眼將你軍

女生若是太單純了，就很容易被渣男騙。畢竟現在很多男的就只想要玩弄感情，並不想真的跟對方廝守終身。所以女生要機靈一點，要學會保護好自己，盡量遠離渣男，這樣才能夠收穫幸福。那麼今天就一起來看看，到底十二星座中，哪些女生是最懂得對付渣男的呢？



交友App的普及，令不少人將感情當兒戲，專一好男人則「買少見少」，因此像以下4個星座女敏銳偵測渣男再替天行道的也愈趨活躍。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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白羊女

白羊女擁有超級豐富的戀愛經驗，她們跟很多不同性格的人都打過交道，所以她們太清楚什麼樣的男人是渣男了，她們也太知道要如何去應對渣男了。白羊女面對這些渣男，她們一開始會表現得氣定神閒，不讓對方察覺到，然後等到關鍵的時候，白羊女再給對方狠狠的一擊，讓對方無力招架。因此千萬不要玩弄白羊女的感情，你對她們越渣，那麼她們過後報復得越兇。

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雙子女

雙子女是外表看著柔弱，其實內心相當有主見的一個人。她們並不像其他女生那樣有戀愛腦，相反雙子女在看人的時候是一看就準。因為雙子女善於察言觀色，能從細節上了解對方到底是個什麼樣的人。所以若是遇到渣男，可能有的女生會被騙得團團轉，但是雙子女不會，甚至她們還會反過來用同樣的招數對付渣男，等到對方察覺到的時候，已經在雙子女身上吃了不少的虧。所以千萬不要惹到雙子女，不然她們是不會輕易讓你逃過的。

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天蠍女

天蠍女是很自我的人，她們一向以自己的感受為主，很少會遷就別人。如果天蠍女感到不舒服，她們就會當面說出來，而不是把事情藏心裡。如果天蠍女覺得對方的舉動不妥當，也會毫不猶豫地指責。所以對天蠍女來說，一旦男方有很渣的舉動，她們就會毫不猶豫地甩了對方，也不會給對方解釋的機會。因此，渣男對天蠍女也是很忌憚，不會輕易做出什麼舉動。

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水瓶女

水瓶女性格比較強勢，在任何時候，她們都是懂得佔據有利優勢，就算是感情中，水瓶女也是懂得駕馭對方的那一類人。所以對付渣男，水瓶女很有經驗。她們明白渣男最需要的就是自己的經濟實力，以及自己的能力。所以無論渣男怎麼上躥下跳，水瓶女都能很淡定，只要掌控了財政大權，不怕對方不乖乖就範，同時還能夠讓對方一分錢都花不到，以此來懲罰對方。

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