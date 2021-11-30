港鐵9卡車雙人座太窄？　港女坐低遇胖男呻慘：佢條腿黐實我條腿

港鐵東鐵綫早前引入9卡列車，車廂設計更有被喻為「情侶位」的雙人座位。有網民在討論區上發文直斥「港鐵2人位設計真係好差」，因她近日乘坐列車時，鄰座剛好遇上1名身形肥胖的男子，「（佢）條腿黐實我條腿」，認為對方「擺明想抽我水囉」，狠批「明知自己肥都坐9卡車2人位！」。有網民表示，如果覺得被侵犯應該先站起身保護自己，留言亦有不少人認同指9卡列車的2人位太狹窄。



不少網民都批評，現時東鐵綫9卡列車的2人座位太窄。（資料圖片）

該名港女網民在討論區上以「港鐵2人位設計真係好差.，我覺得個肥佬想抽我水囉！」為題發文，指現時東鐵綫的2人位「好鬼窄」，「我覺得2個女仔坐啱啱好，如果男人坐要好瘦先得」。近日，她上車在2人位坐低後，「有個肥佬明知自己肥都夾硬要坐落嚟」，由於她自己剛好坐滿1個位，「佢一坐落嚟就逼到我好辛苦，已經過界，條腿黐實我條腿」，而且由於男子往後坐靠椅背，自己最後只能坐半個位。她認為對方「擺明想抽我水」，明知自己身形肥胖也坐在9卡車的雙人位，「黐實晒咁，坐得好唔舒服！」。

東鐵綫早前引入新的9卡列車，但有不少網民認為座位太窄。（港鐵提供）

網民認為，如果自己覺得不自在甚至是被侵犯，要先自保可以站起來，以免被繼續非禮。但亦有網民指樓主的語氣並不友善，「抽水非禮你可以唔坐可以報警，大家都係畀咁嘅錢，點解肥唔可以坐？」。不過，許多留言亦都認同東鐵新的9卡列車2人座位十分擠逼，「9卡車啲位窄到唔係人坐」、「新車廂設計係有啲問題，港鐵高層應該反省一下」。