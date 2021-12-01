孕婦坐關愛座被老人喝斥讓座：不是給孕婦坐！　一句反駁網民激讚

【關愛座／博愛座／孕婦／長者／優先座】關愛座原意是讓有需要人士優先使用，但在長者面前，孕婦竟然也不能坐？台灣1名準媽媽近日於網上發文表示，乘搭捷運時本來坐在博愛座（即香港的關愛座），但有老人站在她面前一直要她讓座，更大聲說「沒有65歲都不要坐博愛座」。該名準媽媽感嘆「現在當孕婦真的很沒人權耶」，反駁「給你們尊重是我的個人修養而不是義務吧！」，這句話讓網民一致激讚！



有台灣準媽媽於網上發文表示，搭捷運時本來坐在博愛座（即香港的關愛座），但有老人家站在她面前一直看要她讓座，更大聲說「沒有65歲都不要坐博愛座」。（資料圖片）

該名台灣準媽媽日前在狄卡（Dcard）討論區以「博愛座是給65歲以上的人而不是孕婦..」為題發文，慨嘆「現在當孕婦真的很沒人權耶」。

已懷孕約3個月的台媽憶述乘搭捷運的經歷，當時她坐在博愛座上，且貼了「好孕貼紙」顯示自己是孕婦，但旁邊的老人卻很大聲說，「（老人說）沒有65歲都不要坐博愛座，說什麼老人不能跌倒之類的，非常大聲的議論」，不然就是老人家站在她面前一直看要她讓座，讓她十分無奈，「雖然我才20幾歲但懷孕，我想讓座我也心有餘而力不足啊……為什麼一定要倚老賣老，咄咄逼人啊？」。

該名台灣準媽媽感嘆，「現在當孕婦真的很沒人權耶」。示意圖，非當事人。（freestocks／unsplash）

她又強調，尊重這些老人家是她的個人修養而非義務，「他們對我來說只能算年長者，不是教育我、養育我的人 ，給你們尊重是我的個人修養而不是義務吧！」

帖文引來網民熱論，網民都同意樓主說法，「博愛座真的是個人選擇要不要讓，不是義務好嗎」，亦有網民分享類似經歷，幸好遇到路人幫忙才順利解決。