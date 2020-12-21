老公貪錢及名牌搭上已婚富婆　人妻原諒再揭真相：世界真係唔公平

常說婚姻有「七年之癢」，夫妻關係不是昇華成老夫老妻，就是離婚收場。最近有人妻在網上撰文，指與丈夫結婚10年，但數個月前發現對方竟為了錢和名牌貨偷食已婚大媽，她後來選擇原諒，未料在10周年結婚紀念日後，她再揭發傷心真相，令她猶疑是否仍要繼續該段婚姻。

有人妻網上發文指，數個月前得知丈夫為了錢和名牌而與已婚大媽出軌，攤牌後對方堅稱沒有發生性關係。（《我的危險妻子》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名30多歲人妻在香港討論區發帖，表示自己數月前發現丈夫為了錢和名牌，與1名已婚大媽發展婚外情，「成日行街、睇戲、食飯（聲稱），關係維持咗2個月」；直至她揭發事件，夫妻2人「攤牌」討論，互相都認為無法失去對方，因此她選擇了原諒，「佢知我底線係接受唔到佢同第2個搞嘢，後果就係會離婚，佢話冇，我信佢」。兩夫婦近月更展開「造人大計」，希望組織幸福的3人家庭。

人妻續指，最讓她心寒的是，丈夫出軌期間正是她家人患重病的時候，「（我）已經好頻撲好擔心，而佢就自己風流快活」。不過，人妻指其後一段日子中，夫妻關係的確有好轉，因此以為丈夫會在10周年結婚紀念有所準備，未料有準備的卻只有她，「我以為經過上次件事，佢都會好珍惜我同埋咁重要嘅日子……」。

不過，人妻在10周年結婚紀念日後，發現丈夫「大話冚大話」，原來曾與出軌對象上床。（資料圖片）

不僅如此，在揭發丈夫出軌4個月後，人妻再察覺到有不妥，「問下問下就知道咗，原來佢哋仲搞埋」，讓她傷心欲絕。縱使丈夫表示已經知錯，但人妻表示仍然不知如何是好，「究竟佢真係可信？」

不少網民看過帖文後，均表示樓主的丈夫應是「老手」，「睇來你老公不止1個出軌對象」，樓主也心淡地指：「一係就氹層樓返嚟啦！世界真係唔公平，真心愛你嘅老婆同你捱都冇所謂，都唔知為咩。」有網民也勸樓主及早放手，「大家分開才是解決方法，也不須埋怨大家，搵件同自己性格類似嘅」，並且停止生仔計劃，「不建議生小朋友，不會綁住男人，只會綁住妳自己」。

👇👇👇同場加映：渣男閃婚自爆娶妻準則👇👇👇

👇👇👇同場加映：老公打機識女仔👇👇👇