台美女接種疫苗後「副作用極大」連續8日發高燒爆喊：出不了院！

台灣女藝人米可白早前接種AZ疫苗第二劑，未料施打過後不到48小時即出現發燒、頭痛、拉肚子、呼吸急促等症狀，副作用反應極大，加上反覆發燒，自上月23日掛急診住院至今已經數天，卻仍「出不了院」，日前28日她好不容易稍好轉而開直播報告近況，感嘆「生命的脆弱」，因自己生病讓家人擔心，難過淚崩。



米可白戴著口罩、帽子，來到醫院戶外透氣開直播，她坦言自接種疫苗後，一路發高燒已經8天，因為反覆發燒，還試過燒到38度畏寒，早已忘了自己到底多久燒一次，導致「出不了院」，需持續觀察發燒原因。

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她掛急診住院後，目前肝指數、黃疸指數已慢慢降下來，但白血球數量依然偏高，她表示，一般是5千到1萬，自己卻飆到1萬4、1萬5，這些天來，無喉嚨痛、咳嗽等症狀，但仍舊發燒，有些細菌感染，因此需打抗生素，大嘆「打了很多藥，身體超腫」，因為身體的不適，讓她難過、沮喪，直呼住院至今已哭了2次，每天都希望能「趕快出院」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】