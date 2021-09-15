27歲台女接種新冠疫苗突患怪病「格林巴利症」四肢抽搐、痛失知覺

一名27歲台女涂小姐打完AZ疫苗，身體反覆持續發燒了近1個月，這段時間還反覆抽血檢查，急診掛了三次，直到腰痛到站不起來，送進醫院後，身體更是不自覺地抽搐，經過當地醫生多方檢查後，發現是「格林巴利症候群」。



患者與丈夫育有一子，兒子才剛出生不到1歲。原本身體健康的她，在打完疫苗後，身體出現了四肢會失去知覺的「格林巴利症候群」，還一度住進加護病房，住院整整了34天，才逐漸康復。

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她趟在病床上，腳不自覺抽動，整個過程持續了至少30秒。涂小姐表示：「突然腰就沒有力氣，是毫無預警的，坐著的時候，沒有辦法很穩定的支撐身體。」

27歲的涂小姐，2個月前，完全不像現在能坐在鏡頭前視訊，原本身體健康也沒慢性病的她，6/15打完AZ疫苗後，身體就開始反覆發燒，直到7/14，實在覺得太不對勁，到診所去看病，退燒本來以為沒事了，但在7/17，身體還是出現不適，掛急診，抽血檢查，當時醫生也沒發現不對勁，出院後，7/21腰部痛，站不起來，反覆掛了急診後，7/26住進醫院，病情急轉直下，7/27住進加護病房，醫生診斷是罹患了「格林巴利症候群」，整整在加護病房住了1周。病患涂小姐：「會不會沒有辦法復原這樣子，那時候剛生完小孩，小孩都還沒有一歲。」

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8/2才轉出加護病房，但等待她的確實無止盡的復健，緊握扶桿才能緩慢地向前走，還得接受復健師在一旁的輔助治療，一條腿掛在輔助繩索上，身體微彎向前套圈，訓練回復身體的平衡與支撐，整整住院了34天，陪在一旁的老公既心疼又不捨。

病患丈夫劉先生：「我覺得比較，我自己比較震撼的是，她半夜睡覺的時候，她是無意識地去揮動她的手。」 在接受為期一個月的治療，總算逐漸康復，在健保給付的情況下，還是付了11萬台幣的醫藥費，目前夫妻倆也在準備文件，打算申請救濟補助。

負責治癒的台中榮總嘉義分院則表示，不方便回應病患的情況，但會協助病患申請救濟補助，交由衛福部來審定。

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