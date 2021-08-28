女友突催婚　一個要求嚇窒台男疑心對方想呃保險：她要我改打高端

台灣網友牛肉麵（化名）發表於爆怨公社：「剛剛女朋友問我，什麼時候要買戒指給她？下一句話：你要不要改登記高端？結婚——登記高端……」面對這配搭，牛肉麵坦言起了疑心：「我懷疑她是不是圖謀我的保險金？」



貼文引發網民熱烈討論。「保險受益人要是她的名字啊！不然你掛了她也領不到」、「人走在路上都可能被衰小的撞到了」、「這一世清債，下輩子比較輕鬆，就是這個意思」、「如果你遇到錯的人，跟他結婚你會發現打高端根本不算什麼！因為只有病但不是公主的女人會折磨你讓你生不如死！」、「任何疫苗都有風險！」、「還沒結婚就懷疑謀財，女友還是早早跟你分手吧！」

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也有網友直言：「的確有這個可能」、「女朋友偷偷幫你買了高額保險，保重」、「疫苗保險記得買，多買幾家，保險再結婚，再怎麼樣你女朋友都是贏家」、「這樣不行，意圖太明顯」、「根本沒人想嫁給你，你想太多了」、「那趕快分手啊，這不是疫苗的問題，是你們人生觀價值觀差太多」、

亦有人指摘原Po「帶風向」：「以一個正常理賠順序來說，你的『女友』不會是在順位之內，除非你們有明確的債權關係，你的女友才能成為受益對象！還有，在這裡『以爆怨之名，行帶風向之實』……當網友是笨蛋哦……」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】