賣樓遇舊同學壓價兩成兼踩單位有問題　賣家批要求過份終反面絕交

到底是「熟人好辦事」，還是「唔熟唔食」？最近有網民在討論區上分享，指有好姊妹放盤遇上舊同學正在睇樓，雙方於是相約睇樓。舊同學睇樓後已讀不回數天，好姊妹於是另外找人睇樓，亦都有合心水的潛在買家，不料此時舊同學才「上水」壓價兩成，批評她的單位有多個問題，得知期間曾經有人睇樓後更斥她「好冇誠信」。兩人最後「朋友都冇得做」，感嘆「以後賣樓都係唔好搵熟人」。不少網民都認同事件中的舊同學要求過分，亦指事件是「講錢失感情」的好例子。



有網民指好姊妹放盤賣樓，剛好遇上舊同學有意買樓於是相約睇盤，不料最後絕交冇朋友做。（GettyImages）

有網民在香港討論區上發文，指「賣樓賣畀熟人真係搵你笨！」。她在帖文中提到，「有個好熟嘅姊妹放盤，咁啱我哋有個相識嘅舊同學都睇緊樓，佢話有興趣望下」。雙方相約睇樓後，舊同學就讚單位「Keep得唔錯」，有興趣買入但價格偏貴，「咁我個姊妹諗住做生不如做熟，話價錢都可以再商量下」，最後舊同學就指要回家考慮一下，翌日再回覆她。不過舊同學在數天之後都沒有聯絡，WhatsApp亦已讀不回，所以姊妹假設舊同學「未必有興趣」，碰巧當時有其他人於睇樓後表示樓盤合意，就順勢進入討論價錢的階段。

此時舊同學突然覆機，指與家人商量後對單位感到興趣，「不過就壓到個價好低，壓咗差唔多兩成」。姊妹當然表示反對，因為價錢實太在低，「其他人出價都高佢好多」。舊同學見狀立即變臉，「話佢屋企呢樣唔得，嗰樣有問題，連個牆紙隻色唔啱佢心水都拎出嚟講，總之踩得好勁」，更批評姊妹知道他有意買樓仍叫人上門睇樓，「好冇誠信」。

舊同學已讀不回數天之後突然回覆指有意買樓，但壓價兩成之多，令姊妹感到不滿。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

姊妹反駁指舊同學「一開始都冇講實一定會買」，而且賣樓是價高者得，「但都唔會平差唔多兩成咁過分啦，真係搵你笨呀」。最後姊妹已經沒有再理會舊同學，「可以咁講大家朋友都冇得做，不過真係唔使可惜，同埋以後賣樓就係唔好搵熟人」。

不少網民都直言「講錢失感情」，「朋友之間盡量唔好有錢銀瓜葛，一千幾百冇問題，萬萬聲就足夠反面」、「你舊同學都幾搞笑，佢睇過層樓唔可以畀其他人睇？」、「真係當人水魚咩，熟都係咁話，當無咗個朋友啦」。有人認為即使是朋友買樓，最多只會在一樣價格下讓對方優先購買，樓價分文不減。

（香港討論區）