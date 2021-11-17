恐怖睇樓經歷｜買樓租屋臨簽約支筆突然冇墨要小心　可能間屋係……

租屋前記得要做足功課，否則就會像這位台灣網友般差點「中大伏」，以為買到近地鐵的筍盤，誰知原來是「劫運好宅」……



文：林姓網友（發表於靈異公社）

小高原本在南部工作，總公司派他來台中工作，沒有配給員工宿舍，但是有外宿津貼，他用591租屋網在公司附近找了幾間房子，其中有一間2房一廳的物件十分吸引小高，旁邊就是台中捷運（地鐵），而且前面還有麥當勞，樓下有7-11，隔壁就是大型森林公園，生活機能極優，於是他跟房東約定時間去看房子。

房東是一位大叔，非常好禮，在大路口等小高，兩人見面之後感覺彼此不錯，帶小高走進警衛室廳口時，小高有一種怪異的感覺，看到警衛眼神不太對勁，想說可能中年人失志，跑來當保全（保安），所以本來就那個表情，於是不疑有他……

好心鄰居阿伯令佢逃過一劫 細思下其實支筆最詭異...

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小高跟房東走入電梯之後，電梯有一種他從未曾聞過的氣味，他無法形容，到達十幾樓之後，房東打開門，走進客廳，電視、冰箱、電扇、冷氣都在，但是最失禮的是，房東太太也在，她就坐在沙發上，小高跟她點個頭，房東就帶他去看陽台了，陽台眺望過去，就是大坑山區，美景一覽無遺。小高十分喜歡，當下就要簽字了，先租一年，押金兩個月，房東說：「安啦，到時候你如果被調走，我會全部退你的。」小高覺得房東這麼有誠意，當下即簽字，可是不知道為什麼，原子筆突然斷水，字完全寫不出來，小高說：「樓下就是超商，不然我下去買原子筆。」

房東看小高這麼有誠意，毫不猶豫的給小高感應卡，於是小高就下樓了，旁邊住戶一位老伯也跟他走進電梯。小高跟老伯禮貌招呼，說他要搬進來住，請多多關照。老伯用一種很疑惑的表情說：「你去看的那一間，他老婆去年去世了。」。小高一臉疑惑：「什麼？誰去世了？」。老伯說：「那間的厝頭家娘（房東老婆）啊！」。小高更疑惑了：「阿伯你不要亂說，我剛剛有看到房東太太，她就坐在沙發上，我有跟她打招呼。」。老伯眼睛睜大說：「你有跟她打招呼？她說什麼？」。小高這時候猛然驚覺：「對啊…房東進去之後，為何不跟自己老婆打招呼？還有剛剛簽字的時候，房東太太自己就一個人坐在沙發上，盯著沒有打開的電視，怎麼會這樣？」

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老伯看小高的表情，說：「那一戶自從他太太過世後，他沒辦法一個人面對，所以就搬走了，房子想賣卻賣不掉，跟你說一個更恐怖的，這裏以前發生過兇殺案，母子三人命案，兇手是一個開計程車的，聽過沒？ 」。不知不覺小高跟老伯已經聊到超商門口，房東突然從後面走過來：「高先生，不是買原子筆嗎？怎麼那麼久？」老伯尷尬的連忙離開，房東用眼角瞪了他一眼，嘴角好像罵一聲「幹」。

小高想說與其夜長夢多，不如直接說破：「房東先生，你有沒有什麼事情沒有跟我說？」房東一臉鎮靜：「什麼事？」小高說：「我剛剛看到客廳裏面有一個歐巴桑（大媽）…」房東憤怒說：「你不要聽那個老張亂說話！我老婆在安寧病房過世的…根本不是在客廳沙發上猝死的！」小高滿臉恐懼：「我剛剛沒說到沙發上啊…」房東眼見謊言被戳破，惱羞成怒：「不要亂講話！」小高說：「房東太太頭髮是不是很短，矮矮胖胖的，感覺很像失智，穿一件粉底hello Kitty上衣…」房東臉色充滿各種滋味：「不說了！」然後轉身離去，丟下充滿疑惑而且驚嚇到臉色鐵青的小高。

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小高回去之後，生了一場大病，在病床躺了一個月才恢復體力，後來他在「台灣凶宅網」找到了這赫赫有名的恐怖大樓，由於房仲業者正在努力洗白，為了不擋人財路，所以我就不說是哪裏了，知道的朋友也請不要說出來，總之太便宜的物件，請記得多多詢問鄰居街坊，尤其是年紀大一點的人，會比較熟悉在地環境。

網友回應：「還好有善心人告知你。」，「原子筆斷水就是徵兆，有某位在擋這個交易。」，「真佩服保全還待的下去，都不會怕嗎？」，「房仲：沒有賣不出去的房子。」，「分屍三個母女那個真的讓我影像深刻！」，「當時我高二，警局那時候因為發現頭顱，然後請人畫出頭顱的臉在新聞上供人認。我看到那個畫像，三天不敢閉眼睡覺，一閉眼就浮現畫面。嚇死，還好筆不能用。」「那棟樓，早年還有人跳樓自殺摔死在騎樓上，怪異事件不斷，光看住戶不多與氣場迴異，就不難察覺有多陰。」，「太可怕了⋯」，「這棟很兇啊！」

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