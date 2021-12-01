衣服泛黃洗極都唔甩可以點救？內行人激推一神物：便宜好用又無毒

隨著時序進入12月，氣溫開始逐漸下降，不少人開始換季從衣櫥裡拿出塵封已久的保暖衣物，這時就會發現，許多淺色系的衣物上面會沾染黃色污漬變得不美觀。
就有網友PO文詢問，遇到這種情況該如何是好，沒想到在眾多回覆中大部分的人都推薦使用「過碳酸鈉」，而原PO最後也順利將泛黃的衣物救回。
無數網友激推 點圖睇睇詳細使用步驟▼▼▼
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原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，一件白色的外套因為放在衣櫥裡面太久，再次拿出來的時候整個泛黃，不知道是不是有方法可以拯救，引起一陣熱議。許多網友都在留言處推薦「過碳酸鈉」並指出，「超級有效，只有極少數會褪色」、「過碳酸鈉+熱水浸泡」、「碳酸鈉真的超級有效，又天然無毒，洗白的真的超級乾淨！便宜又好用！」、「變黃用過碳酸鈉。染色用水晶肥皂」。
其中有網友特別分享詳細的步驟，「泡熱水，水越熱越好，先將粉充分融化，再放衣服，一樣泡到水溫能碰就可以，水不能多，能濕掩泛黃處就好（通常會說無效的都是水太多粉太少），很嚴重的就泛黃處用熱水打濕，厚厚的敷上一層，約1、2個小時再回來稍微刷一下即可清洗」。據悉，過碳酸鈉溶於水之後會形成碳酸鈉及過氧化氫，同時擁有清洗和漂白的效果，並且不會飄散難聞的氣味，不只是衣物的漂白，洗衣機保養、浴室清潔、咖啡漬茶垢等難洗的汙垢都可以嘗試。
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你雪櫃底有冇呢啲詭異「米黃色粒粒」？內行人話你知係啲乜咁洗冷氣機隨時起火？清潔必知注意位 得閒要set「送風」幾個鐘台男童以為畀蚤咬 睇醫生先知係「佢」 會沿冷氣機入侵香港都有「潔廁神物」台女用過讚唔停 網民卻警告：洗爛馬桶！香港都有賣「洗米水」竟是去污神器？日網瘋傳3種另類用法 抹水龍頭立立令
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