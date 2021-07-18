你雪櫃底有冇呢啲詭異「米黃色粒粒」？內行人話你知係啲乜

雪櫃是家家戶戶不可或缺的電器，但你可曾在雪櫃底部見到此景象？一名網友PO文表示，自己在雪櫃底部看見一顆一顆的顆粒，讓他感到十分困惑，因此上網求助網友，釣出內行人提供解答。



點圖睇睇網友原文及分享嘅「米黃色粒粒」照片▼▼▼

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該名網友在臉書社團「爆系知識家」貼出多張照片，並發文表示雪櫃底部長出一顆一顆的詭異顆粒，且摸起來硬硬的，「到底是什麼東西？」。

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，有網友歪樓回應「乾燥玉米」、「看起來是玉米粒」、「雪櫃的腎結石」、「這不是雪櫃、是爆米花機」、「是硬質香菇，像黴菌一樣會越來越多喔」。不過，也有內行網友解答，直指「箱體的發泡劑」、「發泡填縫劑殘膠」、「這發泡劑溢出來的部份啦」、「最近有裝潢？發泡劑殘膠」。

【同場加映】有港男今年5月在網上分享其單人公屋單位的擺設，只見洗衣機的架子上放了一部雙門雪櫃，疊高後雪櫃頂接近天花板位置，導致要使用鋅盆時必需側身挨前，當時已引來網民討論，笑言「全家都係193（郭嘉駿@ERROR）都搞唔掂」。



【同場加映】單人公屋慳位奇招曝光 洗衣機頂放雙門雪櫃 網民：193都搞唔掂

有網民日前分享其單人公屋的裝修，只見洗衣機放在架子內，架上則放上雙門雪櫃，疊起後雪櫃頂部接近天花板位置。（「香港公營房屋討論區」圖片）

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同場加映：奇葩裝修被秒搶租成交 浴缸放廚房奇則引熱議：可沖住涼食早餐



屋內的浴缸竟然放在廚房位置！（streeteasy網頁圖片）

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