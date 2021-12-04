食得花生多有害健康？原來含呢種毒素　台男左肝驚現「巨大腫瘤」

台中79歲張姓老翁近一年來體重突狂掉10公斤，赴醫檢查發現左肝竟有一顆5公分腫瘤，到醫院接受腹腔鏡手術切肝治療，5天後順利出院。



醫師研判，患者愛吃花生，經常加熱隔夜菜吃，往往同一道菜要分三天才吃完，研判可能與日常飲食攝取過量黃麴毒素，以及隔夜菜含有亞硝酸胺有關。

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亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖表示，患者當時因暴瘦10公斤察覺異常，起先在外院就診，今年五月轉院治療後，當時便建議應儘速手術切除腫瘤，但因疫情爆發，加上張伯伯年事已高，決定先採取保守治療，等到近期疫情緩解後，再安排手術一勞永逸。

負責執刀的一般外科主任葉俊杰表示，醫療團隊評估患者的肝功能、腫瘤大小、位置，以及身體狀況，決定採腹腔鏡手術治療；葉俊杰介紹，腹腔鏡手術優點在於傷口小、出血量少，此次手術過程中，切除三分之二左肝部位，出血量不到20 c.c.，術後第三天即可下床活動，第5天順利出院，未來定期追蹤即可。

葉俊杰也提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，恐對肝臟有害，若要擁有健康的肝，建議生活上不可熬夜、不大量飲酒、不服用來路不明的藥物、避免隔夜菜重複加熱、食用醃漬食品及發霉的五穀雜糧，應攝取新鮮食物，才是保肝之道。

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