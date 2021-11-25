韓國教會「戳眼治病」引爆新冠肺炎疫情　小鎮過半居民確診

韓國24日通報單日新增確診4116例，創下疫情以來新高紀錄。路透報道，首爾南部一個施行「戳眼治病」的小型教會正成為最新疫情震央。



據報道，一名官員透露，在首爾南部天安市一個擁有427名居民的小鎮中，一個小教堂內至少有241名信徒染疫。報道指出，大約90%的信徒都沒有接種疫苗，而他們大多數在生活中有密切接觸。該官員指出，許多信徒是60多歲的長者，在241確診的信徒中，只有17人接種過疫苗。

該官員說，「我相信教會的反政府信仰阻止了信徒接種疫苗」，並補充說該小鎮已被封鎖。然而，韓國疾病管理本部（KDCA）表示，無法確定為何接種率如此低，因為教會的老人和有潛在疾病的信徒並沒有被禁止接種疫苗。

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該教會在1990年代初創立，此後規模愈來愈大。邪教資訊資源智庫負責人鄭永錫（音譯）說，該教會沒有正式註冊，所謂「戳眼治病」的儀式，是一種用手戳雙眼以擺脫世俗慾望的做法。他表示，這種行為極其危險且不符合《聖經》教義，並說這位牧師的母親是一位有權勢人物，在1990年代因施行相同儀式而被趕出基督教社區。

韓國政府本月開始採用「與病毒共存」計劃，但疫情卻明顯惡化，單日確診居高不下，24日更新增4116起病例，目前重症人數也高達586例。韓國國務總理金富謙坦言，情況比預期的更嚴重，光是首爾大都市圈，隨時都有必要啟動緊急計畫。

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