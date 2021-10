20歲英國網紅突然瘦到見骨疑患暗病　IG另類性感照反成網民焦點

英國知名網紅Joey Turner日前曾參加真人騷《The Only Way Is Essex》,近期他將工作重心轉為經營社群網站。最近他暴瘦四肢如竹竿的照片曝光,引發網友熱議!



據《太陽報》指出,Joey Turner目前目測大概只有7.5英石(約47.6公斤),相較於過去他參加節目的身形,近期的Joey Turner四肢暴瘦如竹竿,上軀幹明顯看得出骨頭紋路,而臉頰凹陷、下巴突出見骨頭形狀。對此,《太陽報》的記者Jane Moore也擔心他是罹患厭食症。

【圖輯】英國網紅Joey Turner突暴瘦 網民焦點卻是他的衣著打扮(點圖放大看更多IG照👇👇👇)

+ 14

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

才20歲的Joey Turner暴瘦照片讓許多粉絲相當擔憂,不過他卻透露自己現在很健康、快樂,他甚至在IG上寫下:「nothing tastes as good as skinny feels(沒有什麼比消瘦的滋味更好了)」,似乎很滿意現在的身材。

【同場加映】美國女模特兒花5年戰勝厭食症 竟被導演嫌肥 抖音崩潰脫衣控訴(點圖放大瀏覽👇👇👇)

【圖輯】脫衣證「我仍然很瘦」 淚揭時尚圈黑幕(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6

【圖輯】點擊放大瀏覽更多甘特的照片👇👇👇

+ 21

延伸閱讀:

正妹主播公開「一劍浣春秋」真面目!老司機集體朝聖AV達人

小玉賣換臉A片會怎麼判?律師:錢賠不完還有2刑責

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】