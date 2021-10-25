20歲英國網紅突然瘦到見骨疑患暗病　IG另類性感照反成網民焦點

英國知名網紅Joey Turner日前曾參加真人騷《The Only Way Is Essex》，近期他將工作重心轉為經營社群網站。最近他暴瘦四肢如竹竿的照片曝光，引發網友熱議！
據《太陽報》指出，Joey Turner目前目測大概只有7.5英石（約47.6公斤），相較於過去他參加節目的身形，近期的Joey Turner四肢暴瘦如竹竿，上軀幹明顯看得出骨頭紋路，而臉頰凹陷、下巴突出見骨頭形狀。對此，《太陽報》的記者Jane Moore也擔心他是罹患厭食症。
【圖輯】英國網紅Joey Turner突暴瘦 網民焦點卻是他的衣著打扮（點圖放大看更多IG照👇👇👇）
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才20歲的Joey Turner暴瘦照片讓許多粉絲相當擔憂，不過他卻透露自己現在很健康、快樂，他甚至在IG上寫下：「nothing tastes as good as skinny feels（沒有什麼比消瘦的滋味更好了）」，似乎很滿意現在的身材。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】