新冠肺炎｜研究指病毒會留在男性生殖器　導致勃起障礙和精子消失

到目前為止，關於COVID-19病毒以及疫苗是如何影響男性生殖系統的研究非常稀少，不過邁阿密大學的醫生和研究人員對最新的調查提供了新的結論，該團隊發現，這對所有年齡段的男性都有潛在深遠的影響，包括年輕、中年男性，該大學的醫學院生殖泌尿學的主任和同事分析了6名死於COVID-19男性感染者的睪丸解剖組織，結果發現其中一名男子的解剖組織中出現了COVID-19病毒，其中三例則出現了精子數量下降的趨勢。



而還有一位患者在COVID-19感染消失後約三個月也接受了睪丸活檢，活組織檢查則顯示冠狀病毒仍在他的睪丸內。

嚴重的勃起功能障礙

因此研究團隊得出COVID-19會影響陰莖的結論，團隊分析了兩名接受陰莖植入分析的男性，在他們被確診後的九個月後，病毒仍然存在，且這兩名男子都出現了嚴重的勃起功能障礙，目前推測可能是因為感染而導致陰莖供血量減少。

讓人值得注意的是，其中一名男子只有輕微的COVID-19症狀，而另一人已住院治療，這表示，即使是那些病毒感染相對較輕的患者，在康復後也會出現嚴重的勃起功能障礙。

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睪丸組織有廣泛性的細胞破壞

不過這次的發現並不會令人驚訝，畢竟科學家們一直都知道病毒會侵入睪丸，導致精子的生產和生育能力發展，過去研究人員就對6名死於2006年SARS-CoV病毒的患者的睪丸組織進行了研究，發現所有患者的睪丸組織都有廣泛性的細胞破壞，且幾乎沒有精子的存在。

該團隊這次的研究帶來了可靠的消息，過去也有一項對45名男性進行的研究表明了輝瑞和莫德納疫苗對男性生殖系統是很安全的，因此這也可以成為接種疫苗的推力之一，也就是保護男性的生育能力和性功能。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】