開智能監視器驚見男友同閨密喺自己張床做　全程遙距睇到尾極無助

讓閨密認識男友，結果發生的事情令人崩潰！一名女子與男友交往5年，雖然一南一北遠距離，但感情十分穩定，某次她返回家中，男友獨自住在她的租屋處，因為傳訊沒回，她打開監視器確認狀況，沒想到看見崩潰的一幕，讓她不曉得該如何是好。



這名女子在Dcard上表示，她與男友一南一北遠距離戀愛，穩定交往了5年，跟閨密則是從小一起長大，如家人一樣親密……

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女子說明，每當週休二日，她與男友會輪流去對方的租屋處，而除了週休以外，她都獨自居住，為了避免安全疑慮，跟父母討論以後，在衣櫃上裝設了小型監視器，「沒有注意看是看不出來的（我住的是小套房）」。男友11月27日到她的租屋處來住，但因為家中有事，女子回家住了一天，還特地叮嚀男友，若真的無聊，可以玩電動遊戲，或是追個劇來打發時間，「後來我太累了，還沒11點就睡著了」。等到再次醒來，已經凌晨3點，但男友還是沒回訊息，女子不曉得發生什麼事，打開監視器確認狀況，竟然看見男友與閨密正在上床，讓她瞬間崩潰，「我最好的朋友跟最愛的男人竟然同時背叛我」。

女子不曉得如何是好，已經分不清楚是錯愕、難過還是憤怒，更不知道2人是什麼時候搞上的，「我就看他們做完了，把殘局恢復到原樣，她還躺在他懷裡撒嬌，像是已經取代了我的位置」。女子感到相當噁心，床上都是別人的體液、汗水，等到男友離開台北，她才又回到租屋處：「覺得一切都很不真實，我該怎麼攤牌？手上有監視器畫面，但我能怎麼做？我一定會分手，但我也想報復！」

網友們看完可怕的經歷，在下方留言安慰，「報復，就是自己再去找更好的男人」、「傳給他們父母」、「那年我失去最好朋友，和我最愛的人」、「他們膽子真肥，就不怕你突然回來」、「直接讓他滾，髒死了」、「在你家！也太不要臉」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】