港鐵甩門│乘客轟遲公布無講詳情　網民呼恐怖：以後唔敢挨車門

【港鐵事故／甩車門】港鐵今日（12月2日）傍晚約6時發生罕見事故，港鐵銅鑼灣站往堅尼地城方向2號月台一輛列車，車門飛脫跌在路軌上，幸無人受傷。受事故影響，港島線來往方向列車服務嚴重受阻，當中來往灣仔至鰂魚涌站服務暫停。不少正乘搭港鐵的乘客於討論區訴苦，直斥港鐵公布事故太遲，亦有網民表示事件很恐怖，如果當時車上滿客，貼在門邊的人恐怕都要墮下，直言以後不會再「挨車門」、「挨門企」。



銅鑼灣站列車甩門。（網上圖片）

銅鑼灣站一輛列車疑埋站甩門。（網上圖片）

事故於傍晚約6時發生，港鐵於6時02分發出服務受阻通知，指「港島線列車預計需要額外行車時間，請為行程預留充裕時間，我們會盡快提供進一步消息」，但未有透露詳情。十多分鐘後，港鐵更新表示，由於有列車在銅鑼灣站附近出現設備故障，港島綫列車服務受阻，並宣布灣仔站來往鰂魚涌站暫停服務，堅尼地城站往返灣仔站及鰂魚涌站往返柴灣站則每4分鐘一班車。

港鐵在網頁公布列車服務受阻。（網頁截圖）

由於事故發生時正值打工仔下班高峰時間，不少網民於討論區發文批評港鐵遲遲不公布事故詳情，「我卡咗係上環10分鐘，向柴灣方向」、「壞車就直接講，受乜嘢阻！次次都係，係要人等成十幾分鐘先講，唔通你十幾分鐘之內整得返咩！爽快啲好唔好呀！」。亦有網民表示事件敲響警號，而港鐵繁忙時間列車經常滿客，如果當時有人貼近車門，甩門時恐一同墮下，恐會釀成人命傷亡，表示以後搭港鐵時不會再「挨門企」，免生意外。

也有網民苦中作樂問「如果挨緊地鐵棟門，突然成棟門飛走左，點樣不失霸氣？」獲其他網民回覆「有落」、「用手hold住度門」。