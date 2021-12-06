女網友怨知名連鎖店買毛毯　一洗毀咗成機衫　網民一聽：洗錯方法

不少人喜歡逛大賣場，尤其到好市多（Costco）常常可以挖寶撿便宜，不過有一名女網友卻抱怨買了一條毛毯要給孩子蓋，沒想到洗好烘乾後卻發生「悲劇」，還毀了一件衣服，讓她只好拿去退貨。



這名女網友在臉書「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，毛毯買回家後和其他衣服一起洗，洗的時候有特地套上外袋，洗完也是和衣服一起烘乾，沒想到竟然狂掉棉絮，連衣服也沾滿，「一摸還一手一把毛」，讓她很崩潰。

嬲爆衝去退貨 網民卻不約而同話係佢「洗錯」（點圖了解更多）▼▼▼

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原PO說因為天氣冷，本來是要買來給小孩子蓋的，沒想到卻發生這樣的「悲劇」，讓她烘完後立刻拿到好市多退貨，事後也花了一小時幫衣服黏毛。

不少內行人都認為原PO洗滌方法有誤，「會建議一般毛毯、被子不要跟衣服一起清洗，洗劑用量不一樣」、「以前我也得過教訓幾次，後來都分開處理」、「本來毛毯被子不要跟衣服一起洗，我洗衣服都是分開洗」、「正常要分開冼，毛毯要低溫烘」、「新毛毯本來就要獨立洗」、「烘乾方式錯誤，亦不可跟衣服一起洗」、「任何衣物都有洗滌方式哦，警語要看一下比較好，洗衣機不是萬能」。

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