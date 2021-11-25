內地網瘋傳「嫁到香港攻略」　讀碩士後教書月入4萬再覓對象結婚

近年很多人都北望神州，到大灣區闖一片天，不過內地網絡近日卻流傳1篇「嫁到香港攻略」，鼓勵內地女子可先來港攻讀碩士課程，盡辦法找工作留港，拿到工作簽證後就能尋覓結婚對象，但要小心遇着「空心老倌」，因港男拍拖多數愛AA制，更指內地女子若有幾分姿色，「已經打敗很多東南亞長相的港女」。帖文隨即被轉載至香港的討論區，引來熱議，不少人都直言該發文者「踩低港女」，又指如果條件不錯根本不用來港覓對象。



現時中港婚姻愈來愈普遍。（《香港愛情故事》劇照）

1名24歲內地女子日前在知乎網發文，稱自己來自湖南，就讀法律專業，現於1間法務公司工作，月薪6000元人民幣（約7323港元），希望能找個深圳有物業的男子結婚。她之前考研究院失敗，想過去香港進修但付不起學費，而且未必能達到英語水平，故詢問網民如何是好，「求求了，我只是想在深圳留下來，非常喜歡深圳，怎麼辦？」。

帖文卻引來1位「阿姨」回覆，認為女子不一定要留在深圳，反而推薦她「嫁到香港」。首先，她建議樓主可拿出所有積蓄，到香港城市大學、理工大學或教齊大學修讀1個碩士課程，然後在畢業後1年內設法找工作留下來，「重點關注在港中資企業、保險公司、國際學校……只要你為人夠實際夠拼，肯定能找到的」。

阿姨續說，有工作簽證後就慢慢走入「嫁人這條路」，最好找「港漂」，因「港女和他們有壁，不太好找老婆」，其次亦可以找港男或外國人，惟要分辨出「空心老倌」，形容這群體拍拖都愛AA制、晚婚和不愛買樓，「大機率浪費你的青春」。

帖文表示亦可找港男或外國人，惟要分辨出「空心老倌」，形容這群體拍拖都愛AA制、晚婚和不愛買樓，「大機率浪費你的青春」。（GettyImages）

她指出若樓主有幾分姿色，「已經打敗很多東南亞長相的港女」，只要姿態放得夠低，嫁人一定不成問題，而且港男不會在意從內地哪個地方來，「他們眼裏大陸人都是鄉下人，娶你和娶深圳人根本沒差，好看聽話就行」。阿姨又舉例稱，到教大攻讀碩士課程，畢業後做小學老師，人工已有3至4萬，「不比題主（樓主）在深圳混着香？這邊很缺中文老師」。

帖文一出即引起熱議，更有網民將文章轉貼至連登討論區，有人批評「條件正常，有幾分姿色，又何需走嚟香港搵食？」，又指內地女子似乎自視過高，不覺得她們來港會特別受歡迎，亦擔心被人「食晒香港資源」；有人則笑言不如來港做譚仔，「人工都十幾廿K，上面邊有得比」；不過有網民就指確實有不少港男最愛內地女士，「真係大把中港婚姻喎」。